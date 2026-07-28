Un nouveau front de conflit s'est ouvert entre le président de la Ligue espagnole, Javier Tebas, et le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, après que le premier a répondu sur un ton acerbe, par des critiques cinglantes, au long communiqué publié par le second sur son compte Instagram, le qualifiant de « pathétique » et s'interrogeant sur les véritables motivations derrière le caractère défensif du message et son timing.

Infantino avait publié lundi dernier un long message composé de 15 diapositives sur son compte personnel et sur le compte officiel de la FIFA sur Instagram, dans lequel il défendait fermement l'organisation de la Coupe du monde, soutenait les critères d'arbitrage adoptés et s'en prenait à ceux qu'il a qualifiés de « propagateurs de haine et de fausses rumeurs », affirmant que la FIFA « est en première ligne pour organiser et offrir le meilleur spectacle au monde » pendant que d'autres la critiquent.

Mais la réponse de Tebas a été rapide et sévère sur son compte officiel, débutant par ces mots : « Aujourd'hui, Gianni Infantino a écrit un message pathétique sur son compte Instagram et sur celui de la FIFA », avant de mettre en doute le contenu et le timing de la publication du président de la Fédération internationale.

Le responsable espagnol a poursuivi sur un ton acerbe : « Personne ne nie que le football est une affaire d'émotion et d'unité, mais la transparence, la bonne gouvernance et la responsabilité ne relèvent jamais de la haine ; elles sont un devoir. Les institutions fortes ne remettent pas en question la crédibilité de ceux qui posent des questions ; elles y répondent. »

Tebas ne s'en est pas tenu là et est allé plus loin dans ses critiques, adressant un message direct à Infantino : « Une idée, Gianni : lorsqu'un dirigeant consacre un message entier à discréditer ceux qui exercent un examen légitime, il est naturel de se demander... pourquoi maintenant précisément ? Y a-t-il quelque chose qui explique ce ton défensif ? Se passe-t-il quelque chose que nous ignorons ? », en référence claire à ses soupçons quant à l'existence de raisons cachées derrière la défense acharnée du président de la FIFA.

Il s'agit là de la plus récente escalade dans une série de désaccords répétés entre Tebas et Infantino, qui tournent le plus souvent autour des questions de gouvernance et de transparence dans la gestion du football mondial, de l'organisation des compétitions internationales et de la lutte d'influence entre les institutions footballistiques européennes et la Fédération internationale.