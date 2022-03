Pourquoi Liverpool peut coiffer City sur le poteau

Le célèbre consultant laisse entendre que les Reds sont en meilleure position que Manchester City.

Attaque de feu pour les Reds

Manchester City a perdu des points lundi après un match nul et vierge à Crystal Palace, ce qui signifie qu'ils ont quatre points d'avance sur Liverpool.

L'équipe de Jurgen Klopp a cependant un match en moins sur le leader de la Premier League, qu'elle joue contre Arsenal mercredi. Puis, en avril, les deux premières équipes du championnat s'affronteront à l'Etihad Stadium.

"Si Liverpool joue ce match [à Palace], ils gagnent ce match car ils ont de meilleurs attaquants et de meilleurs finisseurs", a déclaré Neville sur Sky Sports. "Ils sont plus impitoyables et il y a plus d'entre eux, cinq joueurs sur lesquels vous mettriez votre argent.

"Alors qu'à City, il y a plus de joueurs larges qui jouent dans ces positions. Phil Foden est un joueur de milieu de terrain mais il joue avant-centre. Jack Grealish pourrait être un milieu de terrain, mais il joue sur la gauche d'un trio d'attaquants.

"City a des joueurs exceptionnels dans cette équipe, des joueurs fantastiques, mais aussi brillants qu'ils soient, ils ne sont pas les plus impitoyables ou cliniques devant le but.

"La différence à la fin de la saison pourrait simplement résulter du fait que Liverpool a plus d'attaquants qui ont le sens du but et qui sont capables de marquer des buts. Nous avons su cela toute la saison avec City, la seule chose qui pourrait les décevoir, c'est ça."