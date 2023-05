Pourquoi Lionel Messi était-il absent des trophées UNFP?

Nominé pour le trophée de meilleur joueur de Ligue 1, Lionel Messi était pourtant absent des trophées UNFP? Voici la raison de son absence.

Ce dimanche, la Ligue 1 rendait hommage à ses acteurs lors des trophées UNFP qui élisait les meilleurs éléments de cette nouvelle saison française. Et si Kylian Mbappé a été, comme attendu, à nouveau élu meilleur joueur du championnat, son coéquipier Lionel Messi a, de son côté, brillé par son absence de la cérémonie. À tel point que de nombreux suiveurs se sont demandés quelle pouvait bien être la raison de cette absence.

Messi à Barcelone plutôt qu'aux trophées UNFP

Comme l'ont révélé plusieurs journalistes espagnoles, Lionel Messi n'était pas présent lors des trophées UNFP pour la simple et bonne raison qu'il s'est envolé pour Barcelone. L'Argentin s'est rendu en Catalogne, et plus précisément à Montjuic, pour assister à un concert donné par Coldplay dans la ville de Gaudí. Plusieurs images le montrant savourant le moment ont d'ailleurs ensuite été partagées par les médias espagnols. Mais cette réalité n'en cache pas moins d'autres rumeurs.

Les mauvaises langues diront que l'événement se déroulait bizarrement pile le même soir que la dernière rencontre du Barça à domicile, le soir des adieux au club de Sergio Busquets et Jordi Alba, le soir du dernier match au Spotify Camp Nou avant le début des travaux qui ne s'achèveront pas avant 2026. Beaucoup de coïncidences qui pourraient avoir poussé Lionel Messi à s'envoler pour Barcelone, faisant d'une pierre deux coups, plutôt que rester à Paris.

Et du PSG, il en est également question. Est-ce une réponse du club à cette nouvelle absence du meneur de jeu argentin ou une nouvelle coïncidence? Le PSG n'affiche quoi qu'il en soit plus autant la Pulga sur ses réseaux sociaux. Ce n'était déjà pas le cas lors de l'annonce de la rencontre à Strasbourg, pourtant décisive pour le titre et lors duquel Messi a marqué le but offrant le sacre au PSG, ni lors de la célébration du titre par les joueurs. Preuve de plus du désamour prononcé entre le club et son joueur.