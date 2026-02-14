Pourquoi les supporters de Salford City chantent « Dirty Old Town », paroles, vidéo et explication de la signification

Avec le soutien de légendes de Manchester United telles que Gary Neville et David Beckham, Salford City nourrit de grands espoirs de gravir les échelons du football anglais.

Comme tout grand voyage, le leur se déroule au son d'un hymne intitulé «Dirty Old Town ». Cette chanson annonce leur arrivée sur le terrain de Moor Lane et résonne dans les stades à travers le pays lors des matchs à l'extérieur.

GOAL se penche ici sur les paroles de l'hymne des supporters de Salford City, « Dirty Old Town », explique pourquoi il est utilisé et bien plus encore.

Pourquoi les supporters de Salford City chantent-ils « Dirty Old Town » ?

Il n'y a pas de grand mystère quant à la raison pour laquelle les supporters de Salford City chantent « Dirty Old Town » lors des matchs : la chanson parle de Salford !

Si les paroles ont été modifiées dans les versions plus modernes de la chanson, les références à divers monuments de Salford sont évidentes dans la version originale. La phrase « gasworks wall » (mur de l'usine à gaz) était à l'origine « gasworks croft » (ferme de l'usine à gaz), qui faisait référence à une zone de terrain près de l'usine à gaz de Salford, tandis que « old canal » (vieux canal) fait référence au canal de Manchester, Bolton et Bury, aujourd'hui désaffecté. La phrase « smoky wind » (vent fumé) a également été traduite par « Salford wind » (vent de Salford) ou « sulphured wind » (vent sulfureux).

En raison de la popularité de la chanson en Irlande et du fait qu'elle était chantée avec enthousiasme par les Dubliners, on pensait parfois à tort que la chanson parlait de Dublin.

Quelles sont les paroles de « Dirty Old Town » ?

Les paroles les plus couramment chantées de la chanson « Dirty Old Town » sont les suivantes :

J'ai rencontré mon amour près du mur de l'usine à gaz

J'ai fait un rêve près du vieux canal

J'ai embrassé ma copine près du mur de l'usine

Vieille ville sale, vieille ville sale

Les nuages dérivent devant la lune

Les chats rôdent dans leur quartier

Une fille surgit dans les rues la nuit

Vieille ville sale, vieille ville sale

J'ai entendu une sirène provenant des docks

J'ai vu un train embraser la nuit

J'ai senti le printemps dans le vent enfumé

Vieille ville sale, vieille ville sale

Je vais me fabriquer une grande hache bien affûtée

En acier brillant trempé dans le feu

Je vais te couper comme un vieil arbre mort

Vieille ville sale, vieille ville sale

J'ai rencontré mon amour près du mur de l'usine à gaz

J'ai fait un rêve près du vieux canal

J'ai embrassé ma copine près du mur de l'usine

Vieille ville sale, vieille ville sale

Vieille ville sale, vieille ville sale

Qui a écrit « Dirty Old Town » ?

La chanson « Dirty Old Town » a été écrite par le chanteur folk britannique Ewan MacColl en 1949 pour la pièce Landscape with Chimneys.

Elle a ensuite gagné en popularité sur la scène folk britannique, Rod Stewart l'a même reprise, et la chanson s'est ensuite popularisée en Irlande grâce aux enregistrements de groupes folk et rock irlandais tels que The Dubliners et The Pogues.

La version des Pogues est d'ailleurs l'une des plus connues, principalement grâce à la voix caractéristique de Shane MacGowan.

La version des Pogues de « Dirty Old Town »

Vous pouvez écouter la version des Pogues de « Dirty Old Town » dans la vidéo ci-dessous.

