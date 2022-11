Pourquoi le PSG échoue en C1 ? Un joueur dévoile la raison n°1

Dans un entretien accordé à beIN Sports, Blaise Matuidi est revenu sur les déconvenues récentes du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.

Blaise Matuidi était encore un cadre du Paris Saint-Germain lorsque le club de la capitale a essuyé la fameuse remontada contre Barcelone, en 2017, en huitièmes de finale de Ligue des Champions (1-6). Le champion du monde 2018 est donc bien placé pour diagnostiquer les désillusions à répétition du PSG dans la compétition reine.

Matuidi appelle à "un groupe uni"





Appelé à commenter les échecs récents, Matuidi estime ainsi que c'est bien sur le plan mental, et dans le goût pour le combat, que le club de la capitale a pêché ces dernières années.





« En tant que fan, on est conscient qu’ils peuvent la gagner. Mais en tant que joueur professionnel, on se dit qu’il ne suffit pas de le dire, il faut le mettre en action, a expliqué l'ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain dans un entretien accordé à beIN SPORTS.





Selon Blaise Matuidi, les Parisiens doivent sortir de leur zone de confort dans les moments plus délicats. "Il manque cette faim supplémentaire que tu peux apporter pour aller chercher un trophée. Le talent, ils l’ont. Mais ça ne suffit pas pour gagner une grande compétition. On a besoin d’un groupe uni, capable de se battre les uns pour les autres, d’aller au combat chaque jour pour son coéquipier. C’est ça qui manque."





Des vertus que les Parisiens devront afficher dans une nouvelle bataille contre un orge du continent, le Bayern Munich, le 14 février.