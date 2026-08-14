Le transfert de l'ailier français Moussa Diaby du club saoudien d'Al-Ittihad vers le Bayer Leverkusen allemand est devenu l'un des dossiers les plus épineux de l'actuelle période de mutations, et ce malgré une volonté sérieuse et réciproque de toutes les parties de conclure l'opération et de ramener le joueur en Bundesliga.

Des rapports de presse allemands émanant du journaliste Patrick Scherer, spécialiste du suivi de l'actualité du Bayer Leverkusen, ont révélé les véritables raisons qui expliquent le retard de l'annonce officielle du transfert jusqu'à présent, indiquant que les négociations entre la direction d'Al-Ittihad et le club allemand se heurtent à un obstacle majeur qui bloque la signature finale.

Selon les détails rapportés, l'aspect financier lié à la valeur du transfert du contrat du joueur ne constitue nullement un frein entre les deux clubs, la direction d'Al-Ittihad étant parvenue à un accord quasi total avec celle du Bayer Leverkusen pour boucler l'opération contre une somme d'environ 30 millions d'euros, un montant qui a reçu l'approbation des deux parties pour lancer les démarches du transfert.

À lire également : Walid Al-Faraj fait le buzz : un lapsus qui trahit la nostalgie du passé !

Les accords ne se sont pas limités aux directions des deux clubs, mais se sont étendus aux conditions personnelles du joueur lui-même ; le Bayer Leverkusen a en effet finalisé son accord complet avec Moussa Diaby sur les détails du nouveau contrat et les clauses relatives à son salaire et à sa durée, dans un contexte de vif désir de l'international français de revenir dans les rangs de son ancienne équipe.

Malgré le règlement supposé de la valeur du transfert et des clauses du contrat du joueur, le seul point de désaccord qui empêche de clore le dossier réside dans les aspects du règlement financier entre le joueur et son club actuel ; les pénalités financières et les émoluments restants dus à Diaby auprès de la direction d'Al-Ittihad exigent une solution définitive avant la signature des documents de départ officiels.

La direction de Leverkusen s'emploie actuellement à faire pression pour régler ce dossier en suspens dans les plus brefs délais, dans l'espoir de conclure officiellement l'opération et de permettre au joueur de rejoindre les entraînements collectifs, tandis que la direction d'Al-Ittihad poursuit l'examen des options disponibles afin de garantir la clôture du dossier dans le respect des droits financiers et contractuels du club.