Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Traduit par

Pourquoi le départ de Moussa Diaby d'Al-Ittihad a-t-il tardé ?

Mercato
M. Diaby
Al Ittihad
Bayer Leverkusen
Saudi Pro League
France
Arabie saoudite
Allemagne

Un avenir incertain

Le transfert de l'ailier français Moussa Diaby du club saoudien d'Al-Ittihad vers le Bayer Leverkusen allemand est devenu l'un des dossiers les plus épineux de l'actuelle période de mutations, et ce malgré une volonté sérieuse et réciproque de toutes les parties de conclure l'opération et de ramener le joueur en Bundesliga.

Des rapports de presse allemands émanant du journaliste Patrick Scherer, spécialiste du suivi de l'actualité du Bayer Leverkusen, ont révélé les véritables raisons qui expliquent le retard de l'annonce officielle du transfert jusqu'à présent, indiquant que les négociations entre la direction d'Al-Ittihad et le club allemand se heurtent à un obstacle majeur qui bloque la signature finale.

Selon les détails rapportés, l'aspect financier lié à la valeur du transfert du contrat du joueur ne constitue nullement un frein entre les deux clubs, la direction d'Al-Ittihad étant parvenue à un accord quasi total avec celle du Bayer Leverkusen pour boucler l'opération contre une somme d'environ 30 millions d'euros, un montant qui a reçu l'approbation des deux parties pour lancer les démarches du transfert.

À lire également : Walid Al-Faraj fait le buzz : un lapsus qui trahit la nostalgie du passé !

Les accords ne se sont pas limités aux directions des deux clubs, mais se sont étendus aux conditions personnelles du joueur lui-même ; le Bayer Leverkusen a en effet finalisé son accord complet avec Moussa Diaby sur les détails du nouveau contrat et les clauses relatives à son salaire et à sa durée, dans un contexte de vif désir de l'international français de revenir dans les rangs de son ancienne équipe.

Jeux d'amitié des clubs
Newcastle crest
Newcastle
NEW
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Saudi Pro League
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al Kholood crest
Al Kholood
ALK

Billets des matches de la Saudi Pro LeagueAchetez votre billet maintenant !

Malgré le règlement supposé de la valeur du transfert et des clauses du contrat du joueur, le seul point de désaccord qui empêche de clore le dossier réside dans les aspects du règlement financier entre le joueur et son club actuel ; les pénalités financières et les émoluments restants dus à Diaby auprès de la direction d'Al-Ittihad exigent une solution définitive avant la signature des documents de départ officiels.

La direction de Leverkusen s'emploie actuellement à faire pression pour régler ce dossier en suspens dans les plus brefs délais, dans l'espoir de conclure officiellement l'opération et de permettre au joueur de rejoindre les entraînements collectifs, tandis que la direction d'Al-Ittihad poursuit l'examen des options disponibles afin de garantir la clôture du dossier dans le respect des droits financiers et contractuels du club.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google