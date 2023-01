Pourquoi le clash Rami - Di Maria est allé aussi loin ?

Adil Rami et Angel Di Maria ont eu une vive altercation sur les réseaux sociaux la semaine dernière.

En pleine période des fêtes, la bisbille n'est pas passée inaperçue. Adil Rami et Angel Di Maria se sont chamaillés sur les réseaux sociaux dans les derniers jours de l'année 2022. Plus globalement, c'est avec certains joueurs de l'équipe d'Argentine que le champion du monde 2018 s'est accroché verbalement.

Pourquoi Rami a-t-il recadré les Argentins ?

Grand défenseur du groupe France, Adil Rami est resté proche de nombreux joueurs. Le joueur de l'ESTAC, qui avait officié sur TF1 en qualité de consultant durant la Coupe du monde au Qatar, n'a pas vraiment goûté l'attitude des joueurs argentins après leur sacre. Dans son viseur figurait le gardien Emiliano Martinez, auteur de plusieurs provocations vulgaires et sordides à l'égard de Kylian Mbappé notamment.

"Le plus gros FD. du monde du football, a lâché le champion du monde 2018 en légende d'une photo du gardien de l'Albiceleste à Doha. L'homme le plus détesté. Kylian Mbappé, les traumatise tellement qu'ils célèbrent plus la victoire contre notre prodige que leur Coupe du monde", avait ainsi lâché Adil Rami dans une story sur son compte Instagram.

Il n'en a pas fallu davantage pour voir certains joueurs de l'Albiceleste réagir. Leandro Paredes ou Angel Di Maria, qui ont tous les deux croisé Rami durant les Classicos PSG-OM, avaient appelé le défenseur à "arrêter de pleurer". Ce qui a passablement agacé le principal intéressé. Dans la foulée, le Français s'était directement adressé à Di Maria en publiant 4 photos de l'Argentin, en larmes, dans différentes situations. "Tu m'apprendras Angel ?", avait-il lâché en interpellant l'ancien Parisien.

C'est à ce moment-là que ce qui s'apparentait à du chambrage a viré à l'affaire personnelle, Jorgelina Cardoso, la compagne de Di Maria, ajoutant son grain de sel avec un message très offensif. "Angel peut t’apprendre à pleurer, à s’occuper d’une femme comme un gentleman et à marquer des buts dans des finales. Très bonne année génie". Adil Rami ne s'est pas privé pour lui rétorquer en indiquant qu'elle lui avait fait une demande d'amis sur Instagram. "Bah alors Jorgelina ? Lui il m'apprend à pleurer et toi tu lui apprends la nouvelle ?...".

Une chose est sûre : Angel Di Maria et Adil Rami ne passeront pas leurs vacances ensemble.