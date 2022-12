Ca dégénère ! Bagarre entre la femme de Di Maria, Adil Rami et Pamela Anderson

Ce qui a commencé comme un va-et-vient sur Instagram est devenu une prise de bec majeure, croisant des insultes profondément personnelles.

Après l'apparition d'images du gardien de but argentin Emiliano Martinez célébrant la Coupe du monde avec un bébé portant le visage de Kylian Mbappé, l'ancien international français et vainqueur de la Coupe du monde Adil Rami ne l'a pas apprécié et l'a fait savoir avec des insultes crues sur son compte Instagram.

Plusieurs membres de l'équipe d'Argentine lui ont répondu, notamment German Pezzella et Angel di Maria du Real Betis. Rami ne s'est pas laissé faire et a répondu à ces commentaires par "Tu m'apprendras, Angel ?" et une photo de di Maria en larmes.

Prenant la guerre des mots dans des domaines inconfortables, la partenaire de di Maria, Jorgelina Cardoso, a eu une réponse de son propre chef.

Comme le rapporte TyC Sports, Cardoso a répondu sur son propre Instagram avec des photos de la réponse de Rami et un extrait d'un article de presse sur le Français, dans lequel l'ancienne partenaire Pamela Anderson accuse l'ancien Marseillais de violence domestique et d'être un "monstre". Rami avait nié ces accusations.

Elle l'a associé à la légende ; "Angel peut t'apprendre à pleurer, à traiter une femme comme un gentleman et à marquer des buts en finale. Bonne année, génie !"

Jusqu'à présent, Rami n'a pas répondu, mais à ce stade, il pourrait être préférable de laisser les chiens dormants.