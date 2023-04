Pourquoi le Bayern ne mérite pas d'être champion

À 6 journées de la fin, le Bayern est toujours leader de Bundesliga devant Dortmund. Mais les Bavarois ne méritent d'être champions. Voici pourquoi.

Si la Bundesliga ne semble jamais avoir été aussi serrée, le suspense de cette saison ne réside cependant pas dans la qualité exceptionnelle de ses prétendants. Au contraire même, rarement la course au titre en Allemagne n'a été aussi pauvre et peu relevée. Certes, jamais un club n'a été aussi proche de mettre fin au règne sans partage des Bavarois en Allemagne depuis 2013. Mais la Bundesliga ne s'en réjouit pas. Car si l'enjeu est présent, le jeu est quant à lui bien absent cette saison. Entre un leader en-dessous de tout, un éternel second incapable d'en profiter, des outsiders habituels à la rue et des « moyens » en embuscade, voici pourquoi ni le Bayern ni Dortmund ne méritent d'être champions cette année.

Une ovation pour la médiocrité

Fait suffisamment rare en Bundesliga pour être souligné, le Bayern et Dortmund jouaient ce samedi à la même heure sans que ce soit une confrontation directe. Et ce timing inhabituel a donné lieu à une scène pour le moins équivoque de la saison actuelle en Allemagne. Accroché à domicile par un club d'Hoffenheim à la lutte pour la relégation (1-1), le Bayern pensait perdre sa première place au profit de ses rivaux borussen qui prenaient, dans le même temps, le dessus sur une équipe de Stuttgart elle aussi embarqué dans la mission maintien. En Bavière, les mines déconfites étaient légions. Jusqu'à ce que tout bascule.

À 11 contre 10 depuis la 39ème minute et menant 0-2 à la demi-heure, Dortmund a finalement loupé une nouvelle fois une opportunité de s'approcher du titre en se faisant reprendre en fin de match par les locaux souabes (3-3). Une égalisation qui a fait rugir une Allianz Arena bavaroise qui s'est couverte d'acclamations alors même que son équipe venait de concéder un piteux match nul à domicile : pour la première fois depuis longtemps, Munich a fêté la performance de Dortmund plus que de sa propre équipe. Tout un symbole.

Bayern, le retour du FC Hollywood GOAL

D'un côté, le Bayern tient manifestement à rappeler pourquoi il a hérité du surnom de FC Hollywood en Allemagne : les prestations les plus remarquées des Bavarois cette saison concernent des vacances au ski, des fuites dans la presse, un entraîneur viré malgré ses bons résultats (et un remplaçant qui fait moins bien) et une bagarre entre deux équipiers. À Munich, cette année c'est hors du terrain qu'il y a le plus à se mettre sous la dent.

Écrasé par Manchester City en Ligue des Champions, humilié par Fribourg en Coupe d'Allemagne, le Bayern n'a presque déjà plus que le championnat à jouer. Et avec 59 points en 28 matchs de Bundesliga, c'est tout simplement le plus mauvais bilan du club depuis la saison 2010-2011 dont le titre avait justement échappé aux Bavarois au profit de leur rival jaune et noir. Louis van Gaal avait alors pris la porte, Thomas Tuchel doit s'inquiéter.

Dortmund, le culte de l'irrégularité Imago Images

De l'autre côté, Dortmund semble toujours autant incapable de profiter des faiblesses de son Némésis. Ce samedi, le BVB a gâché deux buts d'avance et une supériorité numérique d'une heure contre un concurrent à la relégation alors même qu'il avait repris le dessus à la 90e+2 à la suite d'une première égalisation. Comme Arsenal et l'OM ailleurs en Europe, les Borussen semblent tout simplement paralysés au moment de profiter d'un faux pas de leur rival de toujours.

C'est une véritable tradition de l'irrégularité qui s'est développée dans la Ruhr depuis plusieurs années et qui pèse lourd cette saison encore. Si le BVB ne remporte pas ses 6 dernières rencontres, il n'atteindra pas le total de points qu'il lui avait fallu pour remporter le titre en 2011 (75). Et le seul match de ce samedi suffit à démontrer que les Borussen ne réussiront pas le finish parfait. Comment donc espérer remporter le titre sans atteindre ce plancher nécessaire?

Le plus mauvais champion de la décennie

La situation comptable des deux équipes démontre enfin la pauvreté de la course au titre cette saison en Bundesliga. Avec 59 points, le Bayern est le leader disposant de la plus mauvaise moyenne de points (2,11/match) parmi les cinq grands championnats. En Premier League, le Rekordmeister ne serait même pas sur le podium. Et même en dehors du FCB et du BVB, la concurrence fait aussi grise mine. Les outsiders naturels (Leverkusen, Wolfsburg, Francfort, Mönchengladbach) ne sont même pas dans le top 5, seul Leipzig est à distance respectable (8 points de la tête) malgré un début de saison catastrophique. Au final, il suffit de regarder le pedigree des réels poursuivants pour se rendre compte du problème global de niveau cette saison : l'Union Berlin (3e), promu il y a trois ans, et Fribourg (5e), 9ème valeur d'effectif du championnat.

Face à cette pauvreté de répondant et malgré une saison statistique et sportive particulièrement en deçà, le titre se jouera finalement bien encore une fois entre les deux rivaux éternels, le Bayern et Dortmund. Les deux équipes disposent d'un calendrier relativement équivalent et ce sera l'équipe la plus régulière (ou plutôt la moins irrégulière) qui soulèvera le trophée en fin de saison. Mais ce n'est pas un choc des titans qui s'annonce, plutôt une course d'escargots.