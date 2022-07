Pourquoi le Bayern a dit non à Cristiano Ronaldo

La possibilité de recruter Cristiano Ronaldo a été discutée dans les bureaux du Bayern Munich, selon Sport Bild, mais un accord n'a jamais été conclu

Parmi les sujets étudiés par le Bayern, au-delà de l'incontestable talent de Ronaldo sur le terrain, il y avait : qu'est-ce que le capitaine portugais apporterait au club en termes de médias sociaux et de marketing ? Combien de maillots seraient-ils capables de vendre dans le monde entier ? Oliver Kahn, PDG des champions de Bundesliga, aurait déclaré : "Nous avons discuté de la question en interne, sinon nous ne ferions pas bien notre travail". L'ancien gardien de but allemand a ajouté : "Personnellement, je pense que Cristiano Ronaldo est l'un des plus grands footballeurs de tous les temps."

Cependant, un accord pour faire venir le joueur de Manchester United à l'Allianz Arena n'a jamais été sérieusement envisagé et Kahn a maintenant expliqué pourquoi. "Nous sommes arrivés à la conclusion que, malgré l'appréciation que nous avons tous pour lui, il ne se serait pas intégré à notre philosophie dans la situation actuelle." Le Bayern traverse une période de refinancement et est réputé pour son pragmatisme en matière de salaires et d'indemnités de transfert. Les énormes exigences salariales de Ronaldo (le Portugais gagne 29 millions d'euros à Old Trafford) et son statut de superstar n'ont pas été jugés comme étant ce dont le Bayern avait besoin cet été.

Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern, avait déjà démenti en juillet l'idée d'un transfert de Ronaldo. "J'ai beaucoup de respect pour Cristiano Ronaldo, ses réalisations et sa carrière. Mais une fois encore, il n'a jamais été et ne sera jamais un problème pour nous", a-t-il déclaré à Sport1.