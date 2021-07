Pourquoi l'Atlético Madrid veut faire revenir Antoine Griezmann

Les Colchoneros ont des bonnes raisons d'accepter un retour de l'international français dans la capitale espagnole.

Antoine Griezmann va-t-il effectuer son retour à la maison sous peu ? Ce scénario prend de l'ampleur au fil des heures et des jours. Non, on ne parle pas d'un retour en France d'Antoine Griezmann, mais bel et bien d'un retour à l'Atlético Madrid, le club qui l'a vu exploser au plus haut niveau et venir se mêler à la lutte parmi les meilleurs joueurs de la planète. Un club qu'il a décidé de quitter en 2019 pour rejoindre le Barça et remporter davatage de titres, sans succès pour le moment.

L'hypothèse d'un échange entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid incluant Antoine Griezmann d'un côté et Saul Niguez de l'autre se confirme selon la presse espagnole. Le Barça hésitait à réaliser ce deal au début, ayant peur d'un autre cas Luis Suarez et de renforcer un concurrent direct en Liga. L'international français ferait lui le choix de la sûreté en retrouvant Diego Simeone et un environnement dans lequel il a réussi.

Mais du côté de l'Atlético Madrid, il est difficile de savoir quelles sont les motivations pour faire revenir Antoine Griezmann cet été. En effet, les Colchoneros ont été sacré champion d'Espagne la saison dernière avec une équipe performante. Qui plus est, Luis Suarez est arrivé à l'été 2020 pour renforcer le secteur offensif de l'Atlético Madrid, ce qui a été une grande réussite, et puis surtout, le club espagnol avait remplacé Antoine Griezmann par Joao Félix qui est toujours là.

Six raisons poussent l'Atlético à vouloir Griezmann

Selon As, six raisons pousseraient l'Atlético Madrid a vouloir récupérer Antoine Griezmann, disposé à réduire son salaire de moitié pour retourner chez les Colchoneros, cet été. Premièrement, Griezmann connaît parfaitement l'Atlético Madrid et la méthode de travail du staff en place. Deuxièmement, son départ est mal passé auprès des supporters, mais il n'a absolument pas affecté sa relation avec Diego Simeone. L'Argentin ayant fait de lui sa priorité.

Troisième point, le vainqueur de la Coupe du monde 2018 représente une arme offensive fiable qui va apporter de nombreux buts à l'Atlético Madrid. Le Français a toujours été efficace sous les couleurs des Colchoneros et a déjà joué avec l'autre arme fatale du club : Luis Suarez. Les deux hommes ont évolué une saison ensemble en Catalogne, se connaissent, et le Français possède une palette suffisamment large pour former un duo complet avec l'Uruguayen. D'où le quatrième point : Antoine Griezmann est un parfait second attaquant pour être en soutien de Luis Suarez et l'alimenter, tout en marquant.

Cinquièmement, Antoine Griezmann va apporter une concurrence plus importante dans un secteur de jeu où João Félix tarde à exploser et où Angel Correa a parfois été la seule solution de repli l'an passé. Enfin, l'Atlético Madrid compte sur l'esprit revanchard d'Antoine Griezmann, après une expérience mitigée au Barça, à l'image de Luis Suarez l'an dernier, pour retrouver son meilleur niveau. L'Atlético Madrid semble donc déterminé à récupérer Antoine Griezmann et espère que son retour sera aussi brillant que le recrutement de Luis Suarez.