Pourquoi la sélection du Nigeria a été séquestrée en Libye

Lybie vs Nigeria

Africa Cup of Nations Qualification

Alors que le Nigéria est attendu en Libye pour le match des éliminatoires de la CAN 2025, les Super Eagles n’ont pas pu atterrir.

Vendredi, le Nigéria battait la Libye (1-0) dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Maroc 2025). Alors que les Super Eagles sont attendus à Benghazi pour le match retour, ces derniers ont été séquestrés à leur descente dans la capitale libyenne.

Le Nigeria abandonné en Libye

Après sa victoire à Lagos, le Nigeria devait affronter la Libye à Benghazi, mardi, pour le compte de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2025. Mais l’accueil des Super Eagles ne s’est pas bien déroulé dans la capitale libyenne. Arrivés à Benghazi, les hommes d’Augustine Eguavoen ont été retenus dans un aéroport abandonné en Libye depuis plus de 15 heures et l'atterrissage de leur vol affrété dimanche. L'ambassade du Nigeria ne peut pas intervenir, car elle a besoin de l'autorisation du gouvernement libyen.

Selon les informations, les Chevaliers de la Méditerranée ont abandonné les Nigérians puisqu’ils n’avaient pas aimé d'être accueillis au Nigeria dans une ville autre que celle initialement prévue. « Plus de 12 heures dans un aéroport abandonné en Libye après que notre avion a été détourné pendant la descente. Le gouvernement libyen a annulé notre atterrissage autorisé à Benghazi sans raison. Ils ont verrouillé les portes de l’aéroport et nous ont laissés sans connexion téléphonique, nourriture ou boisson. J’ai déjà vécu des choses avant de jouer à l’extérieur en Afrique, mais c’est un comportement honteux. Même le pilote tunisien, qui a heureusement réussi à naviguer en dernière minute vers un aéroport qui n’était pas adapté à l’atterrissage de notre avion, n’avait jamais vu quelque chose comme ça auparavant », a déploré le capitaine Troost-Ekong, avant d’annoncer que le Nigéria refuserait de jouer la rencontre suite à cet accueil scandaleux.

Le Nigeria ne veut plus jouer

Déplorant le traitement dont ils ont été victimes, les Super Eagles ne veulent plus jouer ce match de la quatrième journée prévu pour ce mardi. « En tant que capitaine, nous avons décidé avec l’équipe que nous ne jouerions pas ce match. La CAF devrait examiner le rapport et ce qui se passe ici. Et s’ils décident d’autoriser ce genre de comportement, alors qu’ils leur laissent les points », a ajouté Troost-Ekong.

La sortie du capitaine des Super Eagle est soutenue par l’ancien international nigérian, Victor Ikpeba, qui a accompagné les Nigérians en Libye. Toutefois, l’ancienne star des Super Eagles a appelé à des sanctions sévères contre la Libye. « Si la CAF fait son travail, la Libye devrait être bannie du football international… C’est un pays à haut risque et on se demande vraiment qui a approuvé le fait que la Libye joue ses matchs à domicile. J’ai joué pour les Super Eagles pendant 10 ans et je n’ai jamais vécu ce que j’ai vécu en Libye ces dernières heures », a-t-il déclaré à l’AFP.