Pourquoi la Juventus est vraiment candidate pour accueillir Leandro Paredes ?

L’Argentin ne serait pas contre rejoindre la Vieille Dame. Si l’intérêt est réciproque, le club piémontais n’a pas encore transmis d’offre à Paris.

Leandro Paredes le sait : à chaque mercato depuis maintenant deux ans, l’Argentin fait partie de ces joueurs qui ne seront pas retenus et que le PSG tentera de recaser ou d’inclure dans un deal. A la fin du très long marché d’été 2020, le club de la capitale avait tenté de le refourguer à l’Inter Milan dans un échange avec Brozovic.

A l’hiver 2021, Leonardo travaillait sur un coup de billard à trois bandes pour le placer encore une fois chez les Intéristes, qui eux devaient recaser Eriksen à Tottenham pour que ce dernier envoie Dele Alli au PSG. Vous suivez ?

Dernier épisode en date, le nom de Paredes avait été proposé dans un éventuel échange pour faire venir Tanguy Ndombele lors du dernier mercato d’hiver. A toutes ces formules, l’Argentin a toujours répondu de manière négative souhaitant rester à Paris.

Mais l’état d’esprit de l’ancien Romain a quelque peu changé depuis et ce dernier souhaite trouver un club où l’on compte vraiment sur lui afin d’obtenir un temps de jeu plus régulier. Lui qui en raison de soucis physiques a manqué les deux premières rencontres de la tournée parisienne au Japon, avant de disputer 32 minutes contre le Gamba Osaka ce lundi (6-2).

La Juve doit d’abord dégraisser

Dans cette optique, Leandro Paredes a changé il y a quelques semaines de représentants. Si sa famille gère désormais ses intérêts, le milieu de terrain a distribué quelques mandats à des agents qui sondent le marché mais sont également proches de la Juventus.

L’intérêt des bianconeri n’est pas qu’une simple rumeur. A la recherche de joueurs d’expérience et aux qualités techniques sûres, Massimiliano Allegri apprécie le profil du Parisien et l’a fait savoir à Luis Campos au cours d’une réunion à Monaco au mois de juin.

Mais depuis la Juventus, qui a recruté Paul Pogba et Angel Di Maria libres, n’est pas passé à l’action. Si elle a confié le soin à des intermédiaires de maintenir le contact avec le joueur, la Vieille Dame, qui compte une dizaine d’éléments au milieu de terrain, doit d’abord dégraisser pour envisager l’arrivée de Paredes. Et les départs espérés d’Aaron Ramsey et Arthur pourraient aider.

Voire celui d’Adrien Rabiot ? En fin de contrat en 2023, le Français n’était pas de la tournée américaine, officiellement pour des raisons personnelles. De son côté, Leandro Paredes voit plutôt d’un bon oeil une arrivée de l’autre côté des Alpes, où il pourrait retrouver son ami Angel Di Maria.

Pour le laisser partir, le Paris Saint-Germain en demande pas moins de 20 millions d’euros. Dans le même temps, il doit aussi vendre de manière urgente afin de financer la suite de son mercato et parvenir au nombre de joueurs idéal souhaité par Christophe Galtier pour composer son groupe. Une situation qui pourrait l’amener à faire quelques compromis. Voire à réduire quelque peu ses prétentions.