Pourquoi l’Inter joue à Madrid sans sponsor sur le maillot

L’Inter portera un maillot différent de d’habitude ce soir au Santiago Bernabéu, en vue du match de Ligue des champions contre le Real Madrid . Conformément à la réglementation en vigueur en Espagne, comme l’a appris Calcio e Finanza, sur la partie frontale de la tenue de l’Inter ne figurera pas le logo Betsson.Sport, qui accompagne depuis la saison 2024/25 le club de Viale Liberazione en qualité de sponsor principal.





Une modification liée aux dispositions strictes introduites ces dernières années par les autorités espagnoles en matière de publicité et de sponsoring des opérateurs de jeux et de paris, qui ont eu un impact particulièrement important précisément sur le monde du sport et du football : le cadre réglementaire de référence est le Real Decreto 958/2020 du 3 novembre 2020, consacré aux communications commerciales des activités de jeu. La disposition est entrée en vigueur le 5 novembre 2020 et a marqué un changement de cap net par rapport à la réglementation précédente.













Les règles de l’UEFA tiennent elles aussi compte des législations de chaque pays. De manière générale, les règlements sur l’équipement autorisent les clubs engagés dans les compétitions européennes à afficher un sponsor principal sur le devant du maillot, avec une surface maximale de 200 centimètres carrés.







