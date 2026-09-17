Des rapports de presse allemands ont révélé une démarche du Borussia Mönchengladbach en vue de recruter Jens Wissing, l'entraîneur d'Al-Ittihad en Arabie saoudite, au cours de la prochaine période, après que le club allemand est entré en négociations avec le technicien pour étudier la possibilité qu'il prenne les rênes de l'équipe.

Le journal allemand « Bild » a rapporté que Beron Schröter, le directeur sportif du Borussia Mönchengladbach, a pris contact avec Wissing par l'intermédiaire d'un agent, dans le cadre des démarches du club pour explorer différentes options afin de diriger l'équipe lors de la prochaine phase, avant que l'entraîneur allemand ne tranche sa position concernant l'offre.

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Selon le rapport, Wissing a rejeté l'offre présentée par Mönchengladbach, affirmant que le moment actuel ne correspond pas à ses projets, en raison de son engagement dans son projet avec Al-Ittihad et de son désir de poursuivre son travail avec l'équipe au cours de la prochaine période.

« Bild » a précisé que l'entraîneur allemand ne souhaite pas quitter Al-Ittihad à un stade précoce de son projet, d'autant plus qu'il travaille encore à bâtir une équipe capable de rivaliser et d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés depuis sa prise de fonction.

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La raison du refus de Wissing tient au fait qu'il cherche actuellement à poursuivre sa mission avec Al-Ittihad et à ramener l'équipe dans la course aux titres, après avoir commencé à mettre en place ses idées tactiques et à construire une identité claire pour l'équipe depuis le lancement de son projet avec le club saoudien.

Le refus de l'entraîneur allemand de retourner dans son pays malgré l'intérêt de Mönchengladbach vient confirmer son attachement à poursuivre l'aventure avec Al-Ittihad pour le moment, ainsi que son refus d'interrompre le projet qu'il a entamé pour rejoindre une nouvelle expérience en championnat allemand.

L'intérêt du Borussia Mönchengladbach pour les services de Wissing reflète l'estime que le club allemand porte à ses qualités techniques, mais l'entraîneur a tranché sa position pour l'heure, préférant poursuivre son travail avec Al-Ittihad et se concentrer sur ses objectifs avec l'équipe plutôt que de partir et de revenir en championnat allemand.