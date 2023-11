Pourquoi l'agent d'Haaland était à Madrid ? La vraie raison dévoilée

L'agent d'Erling Haaland a tenté de minimiser l'idée qu'elle se trouvait à Madrid pour négocier un transfert avec les géants de la Liga, le Real.

La sensation norvégienne Haaland, qui a marqué 52 buts pour Manchester City lors de la conquête du triplé la saison dernière, est pour l'instant très liée aux champions de Premier League en titre. Son contrat à l'Etihad Stadium court jusqu'en 2027.

Cependant, il a été affirmé qu'il y avait une clause libératoire dans ce contrat qui pourrait être déclenchée par des équipes en dehors de l'Angleterre à l'été 2024. Les rapports suggèrent qu'une somme comprise entre 180 millions d'euros (157 millions de livres sterling / 193 millions de dollars) et 200 millions d'euros (174 millions de livres sterling / 214 millions de dollars) serait nécessaire pour faire aboutir un transfert de grande envergure.

Haaland a été associée au Real Madrid depuis un certain temps, le club étant toujours à la recherche de "Galactiques", mais Rafael Pimenta insiste sur le fait qu'elle n'est pas en train de préparer le terrain pour un transfert imminent en Espagne. Elle a déclaré à El Chiringuito lorsqu'elle a été aperçue en visite à Santiago Bernabeu pour le match de Ligue des champions des Blancos contre Braga : "Je suis venue ici plus de fois. Parler de Haaland avec Florentino [Perez] ? Non, non, non, non.

Haaland pourrait revenir dans le radar de recrutement du Real, qui aurait abandonné son intérêt de longue date pour l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, qui devrait être libre à la fin de la saison 2023-24, à l'issue de son contrat en France.