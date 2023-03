Pourquoi Kylian Mbappé n'a pas été exclu lors de Brest – PSG?

Auteur du but de la victoire en fin de match, Kylian Mbappé aurait pourtant dû être exclu lors de ce Brest – PSG. Pourquoi ne l'a-t-il pas été?

Malgré une prestation plus que moyenne, Kylian Mbappé s'est à nouveau érigé en sauveur du PSG ce samedi soir sur la pelouse de Brest. Alors que le club parisien se dirigeait inévitablement sur un très décevant match nul, l'international français, jusque là très maladroit, est sorti de sa boîte pour offrir la victoire à son club dans les arrêts de jeu. Mais l'action de l'attaquant qui va surtout faire parler, c'est son coup de pied quelques minutes plus tôt envoyé à Haris Belkebla. L'arbitre de la rencontre, Monsieur Marc Bollengier, ne l'a pas exclu. Pourquoi?

Mbappé protégé par son statut

Avant toute chose, il faut revenir sur la phase en question. Lancé dans un rush au coeur du milieu brestois, Kylian Mbappé perd le ballon devant Haris Belkebla et le fait tomber au sol d'un croche-pied volontaire. Le milieu de terrain algérien attrape alors l'attaquant par la jambe pour le retenir. Frustré, Mbappé lui envoie cette fois un coup de pied dans la jambe.

Une fois l'échauffourée générale calmée, Monsieur Bollengier décide de donner un carton jaune aux deux protagonistes. L'assistance vidéo intervient alors pour revisionner les images et, peut-être, punir ce geste d'humeur volontaire. Il n'en sera rien, Kylian Mbappé s'en sort avec un simple carton. Cinq minutes plus tard, il inscrit le but de la victoire. Mais comment expliquer qu'il n'ait pas été exclu?

Pour Christophe Jallet, ancien joueur du club, parisien, l'explication est toute simple : « L'intention doit être sanctionné, que ce soit dangereux ou pas. Il ne prend pas de carte rouge parce que c'est Mbappé. » Une réflexion partagée par Dominique Armand, journaliste chez Canal+ : « Son statut l'a protégé, c'est certain. » Un vrai problème d'éthique arbitrale qui pourrait coûter cher pour le reste de la saison. Pas pour Paris ni Mbappé mais pour Brest qui perd un point précieux dans la lutte pour le maintien sur une erreur arbitrale évidente. Espérons qu'il ne leur manque pas un point en fin de saison pour se sauver.