Pourquoi Guardiola ne retournera jamais en Espagne

Guardiola retournera pas en Espagne et n'occupera pas le poste de sélectionneur, selon son biographe.

L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, est en poste depuis huit ans à l'Etihad et son contrat courant jusqu'en 2025, les spéculations vont bon train quant à la possibilité qu'il s'agisse de son dernier mandat au sein du club. Quoi qu'il arrive en 2025, il ne retournera pas en Espagne et n'occupera pas le poste de sélectionneur, selon son biographe.

Il est peu probable que Guardiola dirige un jour un autre club espagnol que Barcelone, compte tenu de ses liens avec le club, ce qui laisse comme principales options un retour chez les Blaugrana ou une prise en charge de la Roja. Marti Perarnau, qui a écrit trois livres sur Guardiola, s'est vu demander si c'était pour des raisons footballistiques ou politiques qu'il ne le ferait pas.

"Je ne pense pas que ce soit pour des raisons sportives, mais pour des raisons sociales, oui. Parce que des raisons politiques dans le football n'auraient pas beaucoup de sens. On ne dirige pas une équipe pour des raisons politiques, c'est-à-dire parce qu'on est favorable à la politique de telle ou telle personne. Je pense que je l'exclurais plutôt pour des raisons sociales. Il y a un rejet évident, il y a une partie très importante du peuple espagnol qui pense différemment de Pep et, donc, il y a un rejet, mais il est social. Je ne pense pas que ce soit politique. Je ne pense pas non plus que la Fédération espagnole ait l'intention de l'avoir, mais pour la même raison. Ce serait provoquer un conflit inutile, ce que ni l'une ni l'autre des parties ne souhaite. Pourquoi s'engager dans cette voie ? C'est ainsi que je vois les choses".

Guardiola a été un fervent défenseur de l'indépendance de la Catalogne et de son droit de vote ces dernières années, ce qui est l'un des sujets les plus brûlants en Espagne et en Catalogne. Il a également plaidé pour que la langue catalane soit admise dans l'Union européenne et a même été inclus dans un rapport de la police espagnole dans le cadre d'une enquête sur le terrorisme.

M. Perarnau a également déclaré à Marca que l'idée selon laquelle M. Guardiola serait obsédé par la beauté de ses équipes de football était totalement fausse à ses yeux.

"Je ne crois ni à l'un ni à l'autre. Je vois des étiquettes très dogmatiques pour et contre ; beaucoup d'exagération dans les deux positions. Par exemple, quand on parle d'esthétique... Moi, connaissant Pep comme je le connais, [ces étiquettes] me choquent profondément, parce que je crois que Pep veut toujours gagner et gagner... et qu'il ne se préoccupe pas de l'esthétique. Je vois des étiquettes de ce type et elles me choquent profondément, tant dans le "journalisme Guardiola" que dans le journalisme défendant la "vieille école". Les deux sont très éloignés de la réalité. Pep est beaucoup plus simple.

Étant donné que Guardiola a dirigé l'une des équipes de football les plus séduisantes de l'histoire du football et qu'à Barcelone, il a peut-être renforcé ses idées plutôt que de les adapter, il est peut-être naturel qu'il ait mérité cette étiquette, du moins en Espagne. Pourtant, il ne fait aucun doute que Guardiola s'est montré pragmatique à City et que son désir de récupérer le ballon est en partie lié à la défense.