Pourquoi Deschamps a pris Giroud ? Les vraies raisons de son choix !

Olivier Giroud participera à sa troisième Coupe du monde, au Qatar, cet hiver. Un choix découlant d'une longue réflexion de Didier Deschamps et son st

Ce n'était pas la surprise du siècle, mais cela reste un enseignement majeur de la liste de Didier Deschamps, communiquée ce mercredi au JT de TF1 : Olivier Giroud sera bien du voyage au Qatar. Dans une forme étincelante, l'avant-centre de l'AC Milan a été inclus dans la liste des joueurs appelés à participer à la grande aventure. Un choix qui découle de multiples de paramètres.





Giroud : un choix sportif, mais pas que





Le journaliste Stéphane Guy avait été le premier à se mouiller, dans l'After Foot, lundi dernier, en dévoilant la présence de Giroud dans la liste. Pour lui, plusieurs éléments ont pesé. Dont la relation entre Olivier Giroud et Kylian Mbappé.





« Je ne suis même pas sûr que c’était assuré après le dernier rassemblement (au mois de septembre, ndlr). Ce qui a assuré le coup, c’est un : évidemment ses performances qui sont remarquables et son but encore hier (samedi dernier, ndlr) qui était exceptionnel. Et puis, je pense aussi que dans la géopolitique des Bleus, la petite phrase de Kylian Mbappé a beaucoup joué après leur match réussi ensemble contre l’Autriche. Savoir que le duo Kylian Mbappé-Giroud peut bien fonctionner est évidemment une garantie importante pour Deschamps. »





De son côté, Daniel Riolo, autre journaliste de RMC, voit en la convocation de Giroud une dimension sociétale. "Il y a une symbolique autour de Benzema et Giroud, malgré eux. Benzema représente la France urbaine, Giroud représente la France rurale". Riolo estime ainsi que Deschamps "ne voulait pas se mettre à dos une partie de la France", contextualisant son propos en évoquant un pays de plus en plus "fracturé".





Toujours est-il qu'entre son état d'esprit actuel, son état de forme, son vécu et sa place dans le groupe, le buteur de l'AC Milan a mis tous les atouts de son côté pour aller au Qatar.