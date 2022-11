Le retour de Giroud fait un heureux ! Ce champion du monde crie victoire

Didier Deschamps a communiqué mercredi la liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde au Qatar. Le retour d'Olivier Giroud a été très commenté.

C'était attendu, c'est désormais officiel : Olivier Giroud participera bien à sa troisième Coupe du monde. Après 2014 et 2018, l'avant-centre actuel de l'AC Milan a été convoqué par Didier Deschamps pour faire le voyage au Qatar, où les Bleus tenteront de défendre leur titre mondial à partir du 20 novembre.

Giroud de retour, Lizarazu applaudit !

Appelé à commenter le retour de Giroud, Bixente Lizarazu n'a pas caché son soulagement. Le consultant de TF1 a toujours milité pour la présence du buteur en équipe de France.

"Je suis ravi ! Je trouve ça logique et juste par rapport à tout ce qu'il accomplit sur le terrain, que ce soit avec l'AC Milan ou les Bleus. Et je n'ai jamais été inquiet par rapport à la manière dont il peut vivre sa situation de remplaçant dans un groupe. Car il y a été souvent confronté dans sa vie de joueur en club et il en a même fait une force, un atout", s'est enthousiasmé Lizarazu dans des propos accordés à L’Équipe.

Le champion du monde 1998 va même plus loin. Selon lui, Giroud coche toutes les cases. "En fait, Olivier Giroud est un attaquant avec une mentalité de défenseur, qui pense d'abord à l'équipe, et c'est rare à ce poste. Il est numéro 2 derrière Karim Benzema, il le sait. Et, compte tenu des petits soucis physiques de ce dernier, même s'ils ne sont sans doute pas très graves, Didier Deschamps sait qu'avec Giroud, il a un attaquant qui fait la maille !". Des propos qui ne sont pas sans rappeler ceux d'un certain Zlatan Ibrahimovic.

De son côté, Didier Deschamps s'est montré très clair en conférence de presse, assumant pleinement le retournement de situation dans ce dossier. « J’ai une position qui n’est pas spécifique à la situation d’Olivier. Ce qui est important, c’est de s’adapter. S’adapter, ce n’est pas se contredire. Il y a des éléments qui m’ont amené à réfléchir. Si je fais ce choix, c’est parce que j’ai confiance en Olivier et parce que la situation d’aujourd’hui n’est pas la même qu’à l’été 2021. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des éléments que je peux avoir après des discussions avec lui... J'ai confiance en lui ! ». Une confiance que Giroud devra rendre sur le rectangle vert et en dehors.