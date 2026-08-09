Pour vendre Ferran Torres : le Barça attend une démarche officielle de Paris

Un rapport de presse espagnol a indiqué que le Paris Saint-Germain n'a pas encore présenté d'offre officielle au Barça en vue de recruter son attaquant Ferran Torres, lors du mercato estival en cours.

Le journal catalan «Mundo Deportivo» a précisé que, malgré la conviction répandue selon laquelle Ferran Torres serait parvenu à un accord avec le Paris Saint-Germain, aucune offre officielle n'est actuellement sur la table dans les bureaux du Barça.

Il a indiqué que Torres devrait rejoindre les entraînements du Barça, avec le reste des joueurs de la sélection victorieuse en Coupe du monde, mercredi prochain.

Entre-temps, les rapports en France évoquent une transaction dont le montant pourrait atteindre environ 50 millions d'euros, et des médias tels que « Onze Mondial » et « Le Parisien » avancent ce chiffre comme étant le prix que le Paris Saint-Germain pourrait être prêt à payer pour recruter le joueur du Barça.

Le journal catalan estime également que le sentiment dominant en France est qu'il existe une base solide pour parvenir rapidement à un accord, et le facteur qui pourrait faciliter l'opération de transfert est la volonté de Ferran lui-même d'éviter de rejoindre les entraînements du Barça mercredi, ne serait-ce que temporairement.

Le journal « Mundo Deportivo » a également rapporté : « Alors que Ferran jouait encore la Coupe du monde, où il a fini par être sacré champion du Mondial, le Barça a fait savoir que son seul attaquant ayant évolué comme "9" de pointe au cours des deux dernières saisons après le départ de Robert Lewandowski n'est pas à vendre, à moins que le joueur lui-même ne demande à partir, une circonstance qui ouvrirait la porte à l'écoute des offres des clubs intéressés. »

Le Paris Saint-Germain a déjà pris contact avec le Barça pour manifester officiellement son souhait de recruter l'ancien attaquant de Valence, et le club parisien a désormais besoin de transformer ce souhait en une offre officielle permettant au Barça d'évaluer correctement la transaction potentielle.