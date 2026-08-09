Le Français Kylian Mbappé, star du Real Madrid, a décidé de se séparer de l'équipementier sportif « Nike » le 31 juillet dernier, la marque qui le sponsorisait depuis qu'il avait huit ans.

Le journal « Mundo Deportivo » a rapporté, citant des informations de la presse française, que Mbappé signerait avec une nouvelle entreprise inattendue, qui lui rapportera des revenus extrêmement lucratifs.

Selon le journaliste Thibaud Vézirian, spécialiste du championnat de France, il est peu probable que cette entreprise soit une marque connue dans ce secteur, comme Adidas, Puma ou Under Armour.

Il a ajouté, selon le journal catalan : « Les choses avancent très vite pour qu'une marque inattendue devienne le fournisseur officiel des tenues de Kylian Mbappé. »

Il a précisé : « Les derniers détails de l'accord sont en train d'être réglés, il s'agit d'un changement majeur. Une star du football participera à cet accord, ce qui permettra à la marque d'entrer en force dans l'univers du football grâce à des chaussures de sport de très haute qualité. Il ne fait aucun doute que Kylian Mbappé bénéficiera de sa propre marque et d'une part dans l'entreprise. »

Selon le site français Le10Sport, Rayan Cherki, la star de Manchester City, devrait, à l'instar de Mbappé, changer de sponsor de tenues cet été.

Le contrat de l'ancien joueur de Lyon avec Adidas touche à sa fin, et il pourrait signer avec Puma, intéressée par un investissement en lui, celle-ci étant le fournisseur officiel des tenues de son club, Manchester City.

Selon un récent rapport du journal L'Équipe, le milieu de terrain pourrait signer un contrat d'une valeur comprise entre 3 et 4 millions d'euros, ce qui le placerait parmi les 10 joueurs les mieux payés au monde en matière de sponsoring de tenues.



