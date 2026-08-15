Pour un retour : Inzaghi pose une seule condition sur la table de Theo Hernandez

L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, a posé une seule condition à son latéral français Théo Hernandez pour son retour à la compétition dans les prochains jours.

Al-Hilal affrontera Al-Raed, qui évolue en Yelo League saoudienne de deuxième division, après-demain lundi, en trente-deuxièmes de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées.

Le quotidien saoudien Arriyadiyah rapporte qu'Inzaghi envisage de réintégrer Théo Hernandez dans la liste pour cette rencontre, mais à une seule condition : réussir les tests physiques qu'il devra passer.

Le latéral français avait manqué la victoire d'Al-Hilal contre Al-Faisaly sur le score de 4-2, hier vendredi, au stade Kingdom Arena, lors de la première journée de la Roshn Saudi League. Moutaeb Al-Harbi avait joué à sa place.

Interrogé sur la raison de son absence, l'entraîneur italien a expliqué que Théo Hernandez avait repris tardivement les entraînements d'Al-Hilal, après sa participation avec l'équipe de France à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Théo a été l'un des éléments les plus importants sur lesquels Inzaghi s'est appuyé la saison dernière et il a contribué au sacre d'Al-Hilal en Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, après son arrivée en provenance de Milan l'été dernier.

À noter que les joueurs d'Al-Hilal bénéficieront d'un jour de repos, aujourd'hui samedi, avant de reprendre les entraînements demain dimanche, en vue du match contre Al-Anwar en Coupe du Roi.