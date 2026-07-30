L'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a défini ses priorités actuelles sur le marché des transferts estival, alors qu'il cherche à recruter un défenseur central supplémentaire et un milieu de terrain.

Le journal espagnol « AS » a indiqué que Mourinho n'écarte pas, dans le même temps, la piste d'un attaquant de pointe au poste de « 9 », dans le style de Joselu, pour servir de « plan B » lorsque les matchs se compliquent, même si ce poste ne constitue pas une priorité pour le moment.

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L'idée de Mourinho consiste à confier à ce potentiel nouvel attaquant le rôle qu'a joué Joselu avec le Real Madrid lors de la saison 2023-2024, lorsqu'il avait inscrit 18 buts et délivré 3 passes décisives, bien qu'il fût remplaçant la plupart du temps.

L'apparition la plus marquante de Joselu avait eu lieu lors du match retour des demi-finales de la Ligue des champions face au Bayern Munich, quand il avait marqué deux buts en 9 minutes, conduisant le Real Madrid en finale et contribuant à son sacre pour le quinzième titre de son histoire dans la compétition.

Le recrutement éventuel d'un attaquant remplaçant n'entre pas en contradiction avec les plans de Mourinho concernant Endrick, sur lequel l'entraîneur comptera également la saison prochaine, d'autant plus qu'il est capable d'évoluer au poste d'attaquant ou d'ailier droit.

La priorité de Mourinho pour le moment demeure le recrutement d'un défenseur central supplémentaire et d'un milieu de terrain doté de la capacité à se projeter et à créer le jeu, tandis que la venue d'un attaquant de pointe reste une option envisagée pour apporter une solution supplémentaire et un plan de rechange durant la saison.