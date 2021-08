Pour Tuchel, Lukaku peut aider Werner

L'Allemand estime que son compatriote pourra élever son jeu vers de nouveaux sommets aux côtés de la nouvelle recrue des Blues.

Les capacités naturelles de Romelu Lukaku en tant que numéro neuf peuvent aider Timo Werner à prospérer après une première saison ratée à Chelsea, a déclaré Thomas Tuchel avant les débuts du Belge.

L'ancien attaquant de l'Inter est de retour à Stamford Bridge 10 ans après son premier passage, pour renforcer encore l'attaque des détenteurs de la Ligue des champions après le succès européen de la saison dernière.

Il rejoint une force offensive qui comprend la star allemande Timo Werner, qui a eu du mal à s'adapter à la vie en Premier League à certains moments de sa première campagne avec le club.

Avec l'ajout de Lukaku, cependant, Tuchel pense que Werner sera en mesure d'élever son jeu vers de nouveaux sommets.

"Je crois vraiment que cela peut être une grande amélioration pour [Werner]", a déclaré Tuchel lors d'une conférence de presse d'avant-match avant le voyage de son équipe à l'Emirates Stadium, ce dimanche.

"Avoir l'attention sur Romelu, qui aime être au centre du terrain et se battre physiquement avec les défenseurs, peut créer de l'espace pour Timo. [Avec] cette position, il peut jouer un peu plus large qu'il ne jouait pour nous la saison dernière."

"Pour jouer avec Romelu, qui est la référence en tant que numéro neuf, il donne, espérons-le, à Timo la liberté et l'espace pour jouer autour de lui et sentir qu'il est plus facile de trouver des espaces plus dangereux et recommencer à marquer."