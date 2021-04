Pour Tuchel : "Les supporters ont été écoutés"

Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, ne demande aucune excuse pour la direction des Blues après le fiasco de la Super League.

Thomas Tuchel est heureux de voir que son club n'est plus être à l'avant-garde du projet de Super League.

Le boss des Blues a admis avoir été distrait par le fait que Chelsea rejoigne l'ESL avant son match nul 0-0 avec Brighton mardi soir, avant que le club ne quitte finalement la lucrative compétition avortée.

Abandonner ces points à domicile en milieu de semaine a accru la pression avant le voyage à l'extérieur à West Ham, qui oppose deux prétendants au top quatre, et Tuchel a eu quelques réflexions finales sur la Super League.

"Oui [j'étais distrait la dernière fois]", a déclaré Tuchel avant le voyage au London Stadium. «Mais c'est le club du propriétaire, ce n'est pas mon club. Je fais partie du club, mais c'est le propriétaire et la décision du club, et maintenant ils changent cette décision."

"Il n'est pas nécessaire de m'excuser directement, mon travail est de m'adapter aux circonstances. Étions-nous distraits, oui clairement. Personnellement, je suis arrivé mardi dans un état d'esprit au stade qui n'était clairement pas l'état d'esprit que j'ai normalement en arrivant pour un match, mais c'est déjà du passé, et comme je l'ai dit, je ne pense pas qu'ils aient besoin de s'excuser auprès de moi."

Le seul joueur blessé de Chelsea est Mateo Kovacic, qui a un problème aux ischio-jambiers et vise un retour la semaine prochaine contre Fulham. Edouard Mendy reviendra dans le but malgré que Kepa Arrizabalaga ait obtenu un clean sheet lors des deux derniers matches.

"Kovacic est toujours absent mais tout le monde est disponible. Je pense que nous pouvons espérer le le retour de Kovacic, mais ne le prenez pas comme un avis médical. Peut-être que les physiothérapeutes et les médecins vont me tuer pour cela. Il ne s'est pas entraîné avec l'équipe. La bonne nouvelle est que nous sommes totalement concentrés sur le match sans autre sujet. Mendy est dans le but. Le changement a été fait pour Kepa pour le match de coupe. Même avant le match de coupe, l'entraîneur du gardien de but et moi avons décidé que Kepa resterait pour une partie de plus après City en guise de récompense pour garder le rythme de jeu tous les trois jours."

"Cela devait être une vraie récompense et pas seulement pour la compétition, à cause de la façon dont il joue et dans le vestiaire, il est tout simplement exceptionnel en termes de qualité et de personnalité, et je suis très heureux qu'il ait pu le montrer. sur le terrain à nouveau."