Liverpool cherche un successeur à la hauteur de Mohamed Salah, qui quitte le club après neuf saisons couronnées de succès à Anfield. Selon The Athletic, le club, cinquième de Premier League la saison passée, s’intéresserait de près à un ailier évoluant en Bundesliga.

Les dirigeants anglais ont déjà approché le RB Leipzig pour évoquer la possibilité de recruter Yan Diomande. L’attaquant ivoirien de 19 ans, international confirmé, est sous contrat en Allemagne jusqu’en milieu d’année 2030.

Selon la source citée, les Reds seraient bien placés pour finaliser ce dossier, les exigences personnelles du joueur ne constituant pas un obstacle majeur.

Le club allemand refuse toutefois de le céder sans contrepartie et réclamerait, selon certaines sources, un montant minimum de 130 millions d’euros pour son transfert. Reste à savoir si Liverpool est prêt à débourser une telle somme, alors qu’il a déjà investi près de 500 millions d’euros l’été dernier sans obtenir de résultats sportifs probants.

Liverpool n’est pas seul sur le coup : le Paris Saint-Germain, fraîchement couronné en Ligue des champions, et Manchester City suivent aussi le dossier.

L’international ivoirien a clôturé l’exercice avec treize buts et dix passes décisives en 36 matchs, contribuant ainsi à la qualification du club allemand en Ligue des champions.