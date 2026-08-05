Pour trois raisons : le Barça ouvre au Real Madrid la voie vers Rodri

Le Barça n'a pas l'intention de s'engager dans une course pour recruter un nouveau milieu de terrain, lors de l'actuel mercato estival, dans la mesure où le staff technique et la direction sportive sont convaincus que les options du club sont au complet dans ce secteur.

Selon le journal espagnol Marca, l'entraîneur Hansi Flick et le directeur sportif Deco ne voient aucune nécessité de conclure une nouvelle recrue au milieu de terrain, estimant que l'équipe possède un effectif plus que suffisant pour couvrir les trois postes de ce secteur.

Ce qui les a poussés à conseiller à Marc Casadó de se chercher un nouveau club durant l'été, son départ étant fortement pressenti avant le début de la nouvelle saison.

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Et bien que la blessure de Frenkie de Jong ait soulevé quelques interrogations quant à la possibilité de renforcer le milieu de terrain, ces doutes se concentrent davantage dans les milieux médiatiques et auprès des supporters, et non au sein de la direction sportive du club.

Alors que les rumeurs s'intensifient sur une éventuelle entrée du Barça sur le marché des transferts pour chercher un milieu de terrain, le nom de Rodri a émergé, le capitaine de la sélection espagnole, qui a affiché un niveau remarquable lors de la dernière Coupe du monde.

Mais outre le fait que le Barça se satisfait de ses milieux de terrain, le montant de l'opération, qui pourrait atteindre environ 70 millions d'euros, éloigne le club catalan de la course, en plus de la conviction des dirigeants du Barça que la destination la plus probable pour le joueur serait le Real Madrid.

La direction du Barça estime que recruter un joueur pour un montant proche de 70 millions d'euros, afin de compenser l'absence de De Jong uniquement durant sa période de blessure, ne constitue pas un choix logique, surtout compte tenu de la présence d'autres priorités sur le marché des transferts, en tête desquelles le renforcement de la ligne offensive, puis, dans une moindre mesure, de la défense, selon Marca.