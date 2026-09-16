L’AC Milan vit un faux départ dans sa saison de Ligue Europa. L’équipe de Rúben Amorim, pourtant considérée comme une candidate sérieuse à la victoire finale, s’est inclinée 0-2 mercredi face à Benfica. Souffian El Karouani s’est immédiatement montré précieux pour les Portugais avec une passe décisive.

Le début de match a été favorable à Benfica, qui a ouvert le score après un quart d’heure de jeu. Dodi Lukebakio est repiqué dans l’axe sur son pied gauche préféré et a enroulé le ballon avec maîtrise dans le petit filet opposé : 0-1.

Dans la phase qui a suivi, les deux équipes se sont neutralisées, sans se procurer de très grosses occasions. Georgiy Sudakov a touché le poteau pour Benfica, tandis que les tentatives de Filippo Terracciano et Ardon Jashari, de l’autre côté, sont elles aussi restées sans succès.

Une soirée frustrante pour Milan, où Amorim a procédé à deux changements à la pause. Cela n’a pas eu beaucoup d’effet, puisque Benfica a doublé la mise à la 53e minute. Sur un service d’El Karouani, titulaire pour la première fois, Jakub Kaminski a magnifiquement inscrit le but du 0-2.

Ce coup dur, Milan ne s’en est jamais remis. Christian Pulisic a bien eu une grosse occasion, mais Benfica n’a jamais vraiment été mis en grande difficulté. Les Portugais ont ainsi signé un succès mérité à San Siro.

Une très bonne nouvelle donc pour El Karouani, après un été mouvementé pour lui. Le latéral gauche a quitté le FC Utrecht librement cet été pour Al-Qadsiah, mais s’y est soudainement retrouvé relégué au second plan en raison d’une règle remarquable. Les clubs de Saudi Pro League ne peuvent enregistrer qu’un maximum de huit joueurs étrangers de plus de 23 ans, ce qui a rapidement contraint El Karouani à chercher une porte de sortie.

Il l’a trouvée à Benfica, où il terminera la saison sous forme de prêt. Le Marocain de 25 ans a ainsi eu l’occasion inattendue de revenir en Europe et a rejoint Lisbonne. Face à l’AC Milan, il a été titularisé pour la première fois et a donc immédiatement délivré une passe décisive.