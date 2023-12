Pour Rudiger, Haaland est "bien plus fort" que Messi

Le défenseur du Real Madrid Antonio Rudiger a expliqué pourquoi il est plus difficile de défendre contre Erling Haaland que contre Lionel Messi.

Le défenseur international du Real Madrid et de l'Allemagne a expliqué pourquoi il trouvait plus difficile de défendre contre Haaland, la machine à marquer de Manchester City, que contre Messi, la légende argentine et la star de l'Inter Miami.

Il a également déclaré que le fait d'être confronté à des adversaires difficiles sur le terrain est une source de motivation supplémentaire pour lui.

S'adressant aux journalistes, le joueur de 30 ans a déclaré : "Défendre contre des adversaires coriaces ? C'est ce qui me fait vivre. Ce sont les moments que j'aime : quand tout est contre vous, quand tout le monde parle contre vous. C'est ce qui s'est passé avec Haaland. Je vis pour ces moments-là.

"Il est difficile de défendre contre des joueurs de grande taille comme [Erling] Haaland ou [Victor] Osimhen, mais je préfère jouer contre des joueurs de cette taille plutôt que contre des joueurs de la taille de [Lionel] Messi, par exemple.

La dernière fois que Rudiger a affronté l'attaquant norvégien, c'était lors du match aller de la demi-finale de la Ligue des champions entre les Blancos et les Cityzens. Le match s'était soldé par un nul 1:1 à Santiago Bernabeu, Haaland n'ayant pas réussi à trouver le chemin des filets.

Au match retour, Rudiger est entré en jeu à la 63e minute, tandis que Haaland a été remplacé par Pep Guardiola à la 89e minute. Les Sky Blues se sont imposés 4-0 à l'Etihad Stadium et ont décroché leur billet pour la finale.

L'ancien joueur de Chelsea est un pilier de l'équipe de Carlo Ancelotti depuis le début de la saison, puisqu'il a participé à 21 matches toutes compétitions confondues. La prochaine fois qu'on le verra en action pour les leaders du championnat, ce sera contre Villarreal, dimanche en Liga.