Pour Ronaldinho, Messi n'est pas le GOAT

Lors de la présentation du match de la Coupe du Cirque, le Brésilien a déclaré que l'Argentin ne figure pas en tête de sa liste personnelle des meilleurs joueurs de tous les temps.

Ronaldinho se mettra à nouveau en short pour disputer un match amical au cours duquel il passera vingt minutes de chaque mi-temps avec deux équipes, l'une avec le Standard Liège et l'autre avec la Gantoise. Lors de la présentation de la rencontre à la Ghelamco Arena de Gand, l'ancien joueur a évoqué son passé au FC Barcelone, mais aussi sa relation avec Lionel Messi.

On a demandé à Ronaldinho s'il pensait que Messi était le meilleur joueur de tous les temps et il a répondu qu'il ne pouvait pas donner une réponse directe à cette question. "C'est difficile parce qu'il y a tellement de joueurs. Je n'aime pas comparer, mais Pelé, Maradona... etc. Chacun a été le meilleur joueur de son époque", a admis Ronaldinho, sans inclure ouvertement l'Argentin parmi les plus grands de l'histoire.

Il a également évoqué son ancien club et sa situation actuelle : "Barcelone traverse un moment de transition, c'est une période de nombreux changements et quelques joueurs [de l'époque de Messi] sont revenus (en référence à Dani Alves). J'espère que les choses vont bien se passer pour eux, ils ont un bon entraîneur et des jeunes joueurs avec beaucoup de talent. Le Barça a tout ce dont il a besoin pour revenir au sommet".