Pour remplacer Salah, Liverpool et le PSG s’engagent dans une lutte acharnée

Le Liverpool FC a franchi une étape décisive dans les négociations pour finaliser l’un des grands transferts offensifs du prochain mercato estival.

Les Reds, qui doivent renforcer leur ligne d’attaque après le départ de la légende Mohamed Salah en fin de saison dernière, seraient ainsi proches d’une recrue de poids sur les ailes.

Selon Fabrizio Romano, journaliste spécialisé dans les transferts, Liverpool devance le Paris Saint-Germain sur le plan financier dans la course pour s'attacher les services de l'ailier ivoirien Yan Diomandi, joueur de Leipzig.

Les Reds ont identifié le jeune international ivoirien comme le successeur idéal de Mohamed Salah.

L’ailier de Leipzig, déjà très talentueux malgré son jeune âge, est considéré comme l’un des attaquants les plus redoutables au monde dans les duels individuels, comme il l’a démontré en éclipsant l’Équateur et Piero Hinkapi, joueur d’Arsenal, lors de la victoire 1-0 de la Côte d’Ivoire pour son premier match de la Coupe du monde 2026.

Le RB Leipzig réclame toutefois une indemnité colossale de 130 millions d’euros pour laisser partir son joyau.

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Sur sa chaîne YouTube, Romano précise : « Il y a un gros problème à Paris : Bradley Barcola. En clair, il n’y a pas de place pour Diomandé au PSG tant que Barcola reste, et, pour l’instant, le club ne semble pas disposé à céder l’international français, sauf offre extrêmement généreuse. »

Il précise : « La lutte fait rage entre Liverpool et le Paris Saint-Germain, mais l’atout des Reds ne réside pas seulement dans l’aspect financier : d’après mes informations, ils sont prêts à offrir au joueur un contrat plus avantageux que celui proposé par le club parisien pour le convaincre. »

Il précise : « Mais le Paris Saint-Germain attend toujours de trouver la solution idéale avec Bradley Barcola. Tout dépendra de la valeur des offres. Ainsi, si une offre adéquate se présente, il pourrait être plus facile pour le Paris Saint-Germain de recruter Diomandi. »

Il a insisté : « Pour l’instant, Liverpool travaille d’arrache-pied en coulisses. Le club est conscient de l’intérêt du Paris Saint-Germain, mais l’offre parisienne est moins attractive. Attendons donc de voir comment la situation évolue. »

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