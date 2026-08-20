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Al Ittihad vs Al Kholood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Pour Nusayri : la star d'Al-Ittihad menacée de trahison !

Y. En-Nesyri
Al Ittihad
G. Ilenikhena
J. Wissing
Al Quadisiya vs Al Ittihad
Al Quadisiya
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Grosse surprise en perspective

Des rapports de presse ont révélé une décision surprenante que l'Allemand Jan Siewert, directeur technique d'Al-Ittihad, envisage de prendre avant le match face à Al-Qadisiyah, demain vendredi, dans le cadre de la deuxième journée de la Roshn Saudi League, concernant le sort de l'un des joueurs professionnels de l'équipe présents dans la liste.

Siewert étudie la possibilité d'écarter le Nigérian George Ilenikhena de la feuille de match, afin d'inscrire le Marocain Youssef En-Nesyri, en raison du nombre limité de places disponibles pour les joueurs étrangers. L'attaquant nigérian se retrouve ainsi menacé d'être laissé de côté, malgré sa prestation remarquable lors du dernier match.

À lire également : Sur fond de rumeurs de départ, Siewert dévoile la raison de l'absence de Diaby avec Al-Ittihad

Ilenikhena avait attiré tous les regards lors de la rencontre face à Al-Najma en seizièmes de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, après avoir inscrit un doublé qui a mené Al-Ittihad à une victoire sur le score de trois buts à zéro, adressant ainsi le meilleur message possible au staff technique et relançant le débat sur son droit à participer davantage.

La prestation étincelante de l'attaquant nigérian a fait grimper les demandes du public en faveur d'un plus grand temps de jeu pour lui, tandis que, en parallèle, les critiques adressées à Youssef En-Nesyri se sont intensifiées, notamment en raison de son rendement en deçà des attentes lors de ses débuts avec « Al-Ameed ».

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Selon les informations rapportées par le journal saoudien « Arriyadiyah », Siewert cherche à emmener En-Nesyri et Ilenikhena ensemble pour le match face à Al-Qadisiyah, mais la décision finale concernant la liste sera arrêtée en fonction du rapport médical relatif au défenseur serbe Jan-Carlo Simić.

Les rapports ont précisé que, si la disponibilité de Simić pour participer venait à se confirmer, Siewert pourrait être contraint d'écarter Ilenikhena de la liste afin de laisser la place à En-Nesyri, ce qui pourrait constituer une grande surprise, en particulier après la prestation remarquable livrée par l'attaquant nigérian face à Al-Najma.

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Ainsi, Ilenikhena se retrouve menacé de payer indirectement le prix de sa prestation, dans l'attente de la décision finale de l'entraîneur allemand, qui fait face à une équation difficile entre conserver un joueur qui s'est récemment imposé et offrir à En-Nesyri une nouvelle occasion de prouver sa capacité à mener l'attaque d'Al-Ittihad face à Al-Qadisiyah.

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