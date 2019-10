Pour Mijatovic, Mourinho peut revenir "sans aucun problème" au Real Madrid

Pedja Mijatovic, l'ancienne star du Real Madrid, a parlé lundi à El Larguero de la situation actuelle de Zinedine Zidane.

Avant le match crucial du contre en Champions League, Pedja Mijatovic, ancien joueur et directeur sportif du club merengue, s'est exprimé.

"Je suis excité de voir le match et j'ai un bon pressentiment", a-t-il déclaré à propos du match. "J'ai vu la conférence de presse de Ramos et Zidane et j'ai également des informations selon lesquelles l'équipe sait à quel point le match est important. Ils feront tout pour gagner", a -t-il dit.

Zinedine Zidane sera sous pression et l'on parle de José Mourinho comme potentiel remplaçant du Français. Mijatovic n'estime pas ce scénario comme étant hors du domaine du possible.

"Si Zidane est revenu alors que je pensais que cela ne se reproduirait jamais, pourquoi Mourinho ne pourrait-il pas retourner au Real Madrid ? Tous les managers qui passent par Madrid veulent revenir parce qu'ils veulent régler les erreurs qu'ils ont pu faire pendant leur séjour au club".

Mais Madrid a un manager, il s'appelle Zidane et vous devez respecter cela." Mijatovic estime que Zidane doit être conservé jusqu’en janvier, date à laquelle des renforts pourraient arriver au milieu du terrain.

"Au début de la saison, j'ai dit que Madrid manquait de milieux de terrain. Contre Majorque, il n'y avait qu'un défensif, Casemiro. Les autres sont des offensifs et ont laissé des trous derrière eux. Zidane doit être soutenu jusqu'en janvier".