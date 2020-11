Pour Lionel Messi, Diego Maradona "est éternel", Pelé "perd un ami"

Digne héritier de Diego Maradona, Lionel Messi estime que la mort de la légende argentine est une tragédie pour le peuple argentin.

Sa réaction était forcément attendue et Lionel Messi n’a pas mis longtemps à réagir au décès de Diego Maradona. Entre les deux meneurs argentins, la comparaison a toujours eu lieu. Qui de Messi ou Maradona est le plus grand joueur de l’histoire du football argentin ?

Malgré ses six Ballon d’Or et tous ses succès avec le , « La Pulga » aura toujours du mal à dépasser « El Pibe de Oro » dans les cœurs argentins. Une victoire finale durant la Coupe du Monde 2022 pourrait inverser la tendance mais Maradona a clairement écrit sa légende avec l’Albiceleste. Et Messi en est conscient et l’a écrit sur les réseaux sociaux.

"Une journée très triste pour tous les Argentins et pour le football. Il nous quitte mais ne part pas, car Diego est éternel. Je garde tous les beaux moments vécus avec lui et j'adresse mes condoléances à toute sa famille et ses amis. RIP"

Ayant le même style de jeu, les mêmes mimiques et parfois les mêmes buts, Lionel Messi et Diego Maradona ont vécu une aventure ensemble avec la sélection, du temps où Maradona était sélectionneur de l’Albiceleste notamment pour le Mondial 2010.

Messi n’est pas la seule légende du football à avoir réagi à ce décès. Outre Cristiano Ronaldo, Michel Platini, contemporain de l’Argentin, et Pelé ont fait part de leur tristesse de voir un géant partir de la sorte…

L'article continue ci-dessous

Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA — Pelé (@Pele) November 25, 2020

"Quelle triste nouvelle. J'ai perdu un grand ami et le monde a perdu une légende, a écrit le Brésilien. Il reste encore beaucoup à dire, mais pour l'instant, que Dieu donne de la force aux membres de la famille. Un jour, j'espère que nous pourrons jouer au ballon ensemble dans le ciel."

"C'est notre passé qui s'en va. Je suis très triste, a confié Platini, qui a affronté l’Argentin lors des Juve - Napoli, sur RTL. Je suis nostalgique d'une époque qui était belle... Sont partis Cruyff, Di Stefano, Puskas, pleins de grands joueurs qui ont marqué ma jeunesse. Diego a marqué ma vie."

Comme Michel Platini, Diego Maradona a marqué la vie de beaucoup de fans, tous plus tristes les uns que les autres ce mercredi…