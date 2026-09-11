Le FC Barcelone a trouvé un accord avec l'Égyptien Hamza Abdelkarim, âgé de 18 ans, pour prolonger son contrat jusqu'en 2030.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », Hamza Abdelkarim avait signé, lors de son arrivée au Barça, un contrat courant jusqu'en 2029, assorti d'une clause libératoire de 15 millions d'euros. Le club a toutefois été contraint d'entamer des négociations pour conclure un nouveau contrat en raison de la progression du joueur, sur le terrain comme en dehors.

La valeur de la clause libératoire du nouveau contrat de Hamza augmentera de façon notable. Bien que le Barça n'ait pas souhaité en révéler le montant, le journaliste italien Fabrizio Romano l'a estimée à 150 millions d'euros.

La cérémonie de signature du contrat se tiendra mardi prochain, le 15, à 17 heures (heure locale), dans le bureau du président Joan Laporta, avant que Hamza Abdelkarim ne s'adresse aux médias.

L'apparition des joueurs devant les médias après la prolongation de leur contrat n'est pas une chose habituelle, mais le Barça a décidé de déroger à cette règle afin de donner l'occasion à Hamza Abdelkarim de s'exprimer, d'autant plus qu'il n'avait pas été présenté aux médias lors de son arrivée au Barça.

Hamza Abdelkarim a disputé ses premiers matches avec l'équipe des jeunes sous la direction de Pol Planas et, sans avoir obtenu de minutes de jeu avec le Barça Atlètic, il a reçu une convocation de la sélection égyptienne pour participer à la Coupe du monde.

L'attaquant égyptien a joué les dernières minutes des matches de l'Égypte, puis, sans avoir eu le temps de prendre des vacances, il a rejoint la période de préparation de la nouvelle saison avec l'équipe première.

Hamza Abdelkarim a terminé les matches de préparation en tant que meilleur buteur, et Hansi Flick l'a convoqué pour disputer les premiers matches. Il a obtenu neuf minutes lors de la victoire face au Rayo Vallecano au stade « Spotify Camp Nou ».



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