Pour Lebœuf, “Mbappé ne sera jamais du niveau de Messi et Ronaldo”

Ancien international français, Frank Lebœuf estime que Kylian Mbappé ne pourrait jamais atteindre le niveau de Messi et Ronaldo.

S’il est cité à l’instar de Erling Haaland pour prendre la relève de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, Kylian Mbappé ne pourrait jamais atteindre ce niveau, selon Frank Lebœuf. L’ancien défenseur central de l’Equipe de France est conscient de l’ascension de son jeune compatriote, mais ne le voit pas un jour à la table du Portugais et l’Argentin.

Lebœuf invite Mbappé à quitter Paris

En fin de contrat cet été, Kylian Mbappé ne veut pas continuer avec le Paris Saint-Germain. Le joueur de 25 ans a annoncé à ses dirigeants qu’il quitte le club. Une décision approuvée par Frank Lebœuf qui invite le Bondynois à voir ailleurs. Même s’il a aimé le fait que Mbappé est resté pour tenter de gagner la Ligue des champions, l’ancien de l’Olympique de Marseille est pessimiste pour potentiel sacre du club francilien en C1.

« Kylian Mbappé poursuit son rêve de rejoindre le Real Madrid mais j'aime qu'il soit resté pour essayer de gagner la Ligue des champions avec une équipe qu'il aime. Il a essayé et essayé, mais il est temps de faire quelque chose de nouveau. Je ne pense pas que le PSG va gagner la Champions League. En Europe, il a été un désastre, il a fait trop d'erreurs. C'est de loin la meilleure équipe de France, mais on ne peut pas la comparer à Manchester City, Arsenal, le Real Madrid ou même Liverpool qui est en Europa League », a déclaré Lebœuf dans une interview accordée à Fastest Payout Online Casino.

"Mbappé ne sera jamais au niveau de Messi et Ronaldo"

Même s’il affole les compteurs, Kylian Mbappé, selon Frank Lebœuf, ne pourrait jamais atteindre le niveau de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui ont dominé l’Europe pendant plus d’une décennie avant de prendre respectivement la direction des Etats-Unis et de l’Arabie Saoudite.

« Non, Mbappé ne sera jamais au niveau de Messi et de Ronaldo qui ont tous les deux réalisé quelque chose d'incroyable. Le Ballon d'Or n'est célèbre que parce qu'il est devenu une course à deux. Personnellement, je me fiche du Ballon d'Or parce que c'est presque insultant pour un sport d'équipe, mais ces deux joueurs l'ont rendu intéressant parce qu'ils sont si spéciaux. Je peux comprendre que ce soit un prix MVP mais Messi et Ronaldo ne sont pas les meilleurs gardiens ou défenseurs du monde, je pourrais encore mieux défendre que Mbappé et j'ai 56 ans », a ajouté l’ancien défenseur des Blues de Chelsea.

Evoquant l’Euro 2024 qui aura lieu en Allemagne cet été, l’ancien défenseur des Bleus voient l’Equipe de France et celle de l’Angleterre comme les favorites pour la compétition, bien qu’elles aient connu de difficultés lors de leurs récentes sorties de la trêve internationale du mois de mars.