Pour la relève des jeunes… Quelles équipes ont accédé à la Ligue d'élite ?

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La liste des clubs promus en Ligue Joi Elite (la Ligue saoudienne des moins de 21 ans) pour la saison 2026-2027 est désormais complète. Ils succèdent aux clubs relégués, notamment Al-Shabab.

Quatre clubs ont été relégués de la Ligue d'élite Joi au cours de la saison actuelle 2025-2026, après avoir occupé les quatre dernières places du classement : Al-Adalah, Al-Raed, Al-Bukairiya, ainsi que Al-Shabab.

En revanche, quatre clubs ont été promus en Ligue saoudienne des moins de 21 ans. Il s'agit des clubs qui se sont qualifiés pour les demi-finales du championnat national des moins de 21 ans de première division, dont le dernier en date est Al-Tadamon.

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Al-Tadamon s'est qualifié pour les demi-finales ce mardi après avoir battu Al-Rawda aux tirs au but, les deux équipes s'étant imposées 2-0 chacune lors des matchs aller et retour des quarts de finale.

Al-Tadamon est ainsi le dernier qualifié pour la Ligue Goi Elite, après Al-Faisaly, Al-Watan et Al-Ansar.

Al-Faisaly s'est qualifié aux dépens d'Al-Nahda, Al-Watan après avoir battu Mahayel aux tirs au but, et Al-Ansar aux dépens d'Al-Ta'ee.

Rappelons que les clubs d'Al-Ittifaq, d'Al-Hilal, d'Al-Nassr et d'Al-Taawoun se sont directement qualifiés pour les quarts de finale du championnat d'élite « Joi » cette saison, après avoir terminé aux quatre premières places du classement.

En revanche, huit équipes s'affronteront dans quatre matchs du tour de barrage qualificatif pour les quarts de finale du championnat saoudien des moins de 21 ans : Al-Fayha contre Al-Qadsia, Al-Wehda contre Al-Fateh, Neom contre Al-Ittihad, et Al-Hazm contre Al-Akhdoud.

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