Pour la première fois : Neuer révèle la date possible de sa retraite

Manuel Neuer, capitaine et gardien vedette du club allemand du Bayern Munich, âgé de 40 ans, a évoqué pour la première fois de façon directe le moment probable de la fin de sa riche carrière de footballeur.

Le portier chevronné a entamé ce mardi le stage de préparation de son équipe dans la région de « Tegernsee » pour disputer sa vingt-et-unième saison en championnat allemand (16 saisons avec le Bayern Munich et 5 saisons avec Schalke), lâchant des déclarations surprenantes à l'issue de son premier entraînement après son retour de vacances estivales qui ont suivi la participation à la Coupe du monde.

Répondant à une question du journal « Bild » sur le fait de savoir s'il attendrait la fin de la nouvelle saison pour prendre sa décision concernant une prolongation ou une retraite à l'été 2027, le champion du monde 2014 a déclaré : « Je ne participe pas aux matches en me disant : c'est mon dernier match, indépendamment du fait que ce soit ou non ma dernière visite dans tel stade ; mais cette fois, il paraît fortement envisageable que je mette un terme à ma carrière et que je prenne ma retraite. »

Le gardien, cinq fois lauréat du prix du meilleur gardien du monde, avait prolongé son contrat avec le géant bavarois en mai dernier pour une année supplémentaire, après des mois de réflexion durant lesquels l'option de la retraite avait bel et bien été envisagée. Neuer a expliqué à ce propos : « Il y avait peut-être 85 % de chances que je m'oriente vers la retraite à ce moment-là, mais faire partie de cette équipe, avec ce staff technique et cet entraîneur, me procure un grand plaisir ; nous avons toujours la capacité de rivaliser pour tous les titres et d'être au sommet, et cet environnement, avec la qualité de l'équipe, ce sont les 15 % qui m'ont fait me dire : je dois assurément continuer. »

Le portier chevronné a ajouté, parlant de ses motivations pour la saison prochaine : « Je continue à jouer par passion personnelle, parce que je connais ma capacité constante à aider l'équipe, mais aussi grâce au grand soutien que je reçois de ma famille et de mes amis. »

Cette saison devrait être le dernier chapitre de sa carrière, qu'il aspire à couronner par la conclusion idéale le 5 juin 2027, en finale de la Ligue des champions au stade « Metropolitano » de l'Atlético Madrid, pour décrocher son troisième titre continental après ceux de 2013 et 2020.