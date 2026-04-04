Pour la première fois depuis sa blessure, Mbappé mène l'attaque du Real face à Majorque

Álvaro Arbeloa, l'entraîneur du Real Madrid, a dévoilé la composition de son équipe pour le match contre le Real Majorque prévu ce samedi, dans le cadre de la 30e journée de la Liga.

La liste du Real Madrid pour le match d'aujourd'hui compte plusieurs absents : Thibaut Courtois, Ferland Mendy, Rodrygo Goes et Dani Ceballos, tous blessés, ainsi que Fede Valverde, suspendu.

En revanche, le Real Madrid a pu compter sur le retour du défenseur brésilien Éder Militão, de retour après une longue absence pour blessure.

Arbeloa a aligné un trio offensif composé de Kylian Mbappé, titulaire pour la première fois depuis son retour de blessure, aux côtés d’Ibrahim Díaz et d’Arda Güler.

Voici la composition complète du Real Madrid :

Lunin - Trent Alexander-Arnold - Rüdiger - Hojlund - Álvaro Carreras - Manuel Ángel - Tchouaméni - Camavinga - Arda Güler - Ibrahim Díaz - Mbappé.

Le Real Madrid occupe la deuxième place du classement de la Liga avec 69 points, à 4 points de Barcelone, deuxième, tandis que Majorque est 18e avec 28 points.



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