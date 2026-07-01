Pour la légende africaine, toute comparaison entre Mbappé et Yamal est irrecevable

L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain George Weah a salué la performance de Kylian Mbappé lors de la Coupe du monde 2026, estimant qu’il serait injuste de le comparer à la jeune pépite espagnole Lamine Yamal.

Avec six réalisations en quatre rencontres, l’attaquant partage actuellement le trône des buteurs avec la légende argentine Lionel Messi.

Mbappé a inscrit un doublé mercredi matin, offrant à la France une victoire 3-0 contre la Suède et un billet pour les huitièmes de finale.

«Mbappé est un phénomène… C’est vraiment un excellent joueur et un buteur hors pair», a déclaré George Weah, l’ancien attaquant du Milan AC, lors de son passage dans l’émission «El Chiringuito».

Le seul Africain à avoir remporté le Ballon d’Or en 1995 a ajouté, selon le réseau « RMC Sport » : « Lamine Yamal est encore jeune, et il ne faut pas le comparer à Kylian Mbappé ; Mbappé est un phénomène, tandis que Yamal est encore en phase de développement. »

De retour de blessure pour disputer la Coupe du monde avec l’Espagne, Yamal est entré en jeu contre le Cap-Vert (0-0) et l’Arabie saoudite (4-0), avant d’être titularisé pour la première fois lors de la victoire face à l’Uruguay (1-0).

Bien qu’il soit encore en train de retrouver son rythme et son niveau habituel, ce jeune talent de 18 ans a tout de même ouvert son compteur buts en inscrivant une réalisation contre l’Arabie saoudite.

Wiah a conclu : « J’espère que Lamine Yamal continuera à progresser sur le plan professionnel, mais il n’y a pas de comparaison possible entre lui et Mbappé ; tout le monde sait que Mbappé est d’un tout autre niveau. »