Pour la deuxième fois : la FIFA rejette la demande de l'Espagne concernant la star du Barça

La commission d'appel de la Fédération internationale de football a rejeté la demande de la Fédération espagnole visant à suspendre le match de suspension imposé à Gavi, la star du Barça, en raison des incidents survenus lors de la finale de la Coupe du monde.

Le journal Mundo Deportivo a rapporté que Luis de la Fuente, le sélectionneur de la Roja, dévoilera ce vendredi la liste de l'équipe espagnole pour les premiers matchs de la Ligue des nations.

Si Gavi figure dans la liste, le sélectionneur ne pourra pas compter sur lui, après que la FIFA a rejeté la demande de la Fédération espagnole de suspendre l'exécution du match de suspension pendant un an.

Cela signifie que si le joueur est convoqué, dans une liste plus élargie que d'habitude, en raison des plusieurs matchs disputés en seulement deux semaines, il ne pourra en aucun cas participer, le 26 septembre en cours, au premier match face à l'Angleterre à Londres, une rencontre d'une importance capitale dans le parcours des qualifications.

Par la suite, Luis de la Fuente devra attendre le deuxième match face à la Croatie, prévu en Espagne le 29 septembre.

La commission de discipline de la FIFA avait auparavant rejeté l'appel déposé par la Fédération espagnole, dans le cadre de l'incident du joueur du Barça avec l'Argentin Leandro Paredes, qui a de son côté été sanctionné d'une suspension de 10 matchs, à la suite de son agression sur Eric García.

Par la suite, la Fédération espagnole a saisi la commission d'appel, et étant donné qu'une suspension d'un match ne peut faire l'objet d'un appel, la Fédération a demandé la suspension de son exécution et sa mise sous période probatoire pendant un an.

La Fédération espagnole s'est appuyée sur le précédent de la sanction dont a fait l'objet le joueur américain Folarin Balogun lors de la Coupe du monde 2026, lorsqu'il fut expulsé face à la Bosnie-Herzégovine. Il s'agissait d'une suspension d'un match, mais la FIFA a décidé, de manière remarquable, de suspendre son exécution pendant un an.

Ainsi, la FIFA a rejeté l'appel déposé par la Fédération espagnole, maintenant la suspension d'un match imposée à Gavi.

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