Pour Klopp, Chelsea est un cadeau pour Tuchel

Le boss de Liverpool, Jurgen Klopp, a clairement indiqué que Frank Lampard avait jeté les bases de la réussite de Thomas Tuchel à Chelsea.

Jurgenn Kloppa réagi après la nomination de son compatriote allemand Thoms Tuchel à Stamford Bridge mardi. Klopp et Tuchel ont tous deux emprunté des chemins très similaires en termes de coaching, ayant tous deux entraîné avant de prendre les commandes du , et ils se retrouveront à nouveau face à face en .

Le premier a toutefois tenu à souligner qu'en ce qui concerne Lampard, il pourrait effectivement bénéficier à long terme d'avoir été limogé par .

"C'était vraiment difficile", a déclaré Klopp lorsqu'on lui a demandé de commenter le limogeage de Lampard. "Chelsea a fait un travail incroyable sur le marché des transferts cet été, a attiré de très bons joueurs, et des choses comme celle-ci ont toujours besoin de temps."

"C'est vraiment dur de prendre une décision si tôt. Évidemment, M. [Roman] Abramovich vous donne de l'argent et des joueurs, mais ce n'est pas la personne la plus patiente au monde. "J'ai vraiment de lapeine pour Frank, car c'est un jeune manager talentueux. Je lui souhaite le meilleur".

"Il sera bien, c'est sûr, mais c'est difficile si ça arrive dans votre club. Peut-être que c'est bien que l'histoire soit finie; il peut aller partout et être complètement libre sans aucune histoire", a commenté le coach des Reds, qui a ensuite évoqué Tuchel.

"Mais pour Thomas Tuchel, c'est super. Malheureusement, c'est un très bon manager. Je le connais depuis longtemps et je le respecte beaucoup. Cette équipe de Chelsea est un cadeau. Je suis presque sûr que Thomas le voit aussi comme ça."

Sur le site des Blues, Tuchel a livré sa première réaction, pleine de reconnaissance et et d'enthousiasme. "J'aimerais remercier Chelsea pour la confiance accordée en moi et en mon staff. Nous avons le plus grand des respects pour le travail de Frank Lampard et l'histoire qu'il a avec Chelsea. Dans le même temps, je suis impatient de rencontrer ma nouvelle équipe", a d'abord déclaré le nouvel entraîneur de Chelsea, qui a hâte de se frotter aux meilleures équipes anglaises.

"J'ai aussi cette envie de me mesurer au championnat le plus passionnant dans le football. Je suis vraiment reconnaissant de pouvoir faire partie de la famille de Chelsea. C'est tout simplement génial", a ensuite savouré l'ancien coach du . Un enthousiasme palpable, qu'il devra rendre contagieux dans le vestiaire.