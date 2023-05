Pour Guardiola, Haaland va couler le Real Madrid

Pep Guardiola a soutenu Erling Haaland pour qu'il brille contre le Real Madrid lors du match retour de la demi-finale de la Ligue des champions.

Le défenseur du Real Madrid Antonio Rudiger a surveillé de près l'attaquant en forme de Manchester City, Haaland, lors du match aller de la Ligue des champions. Haaland a connu une sortie tranquille contre les Blancos et n'a touché que 21 fois le ballon dans le match.

Malgré un jour sans contre les géants espagnols, Guardiola a soutenu le Norvégien pour qu'il retrouve sa forme habituelle lors du match retour.

Les deux joueurs ont été battus en finale de la Ligue des champions de l'UEFA par l'équipe de France de football, qui s'est imposée comme l'une des meilleures équipes du monde. C'est la première fois qu'il va au Bernabeu, l'une des plus grandes scènes, contre un club de haut niveau avec de bons défenseurs, milieux de terrain et attaquants, la prochaine fois sera un peu plus facile.

"Si l'équipe est capable de jouer un peu mieux dans certains secteurs, comme nous le prévoyons pour mercredi, ce sera peut-être plus facile pour lui. En fin de compte, c'est ce que nous essayons de faire. Il s'est beaucoup battu et a fait preuve d'un engagement incroyable dans ce qu'il avait à faire à Madrid. Je suis sûr qu'il est prêt, d'abord pour dimanche, puis pour les prochains matches.

Manchester City a réussi à tenir le champion en titre en échec 1-1 à Madrid. Vinicius Junior a donné l'avantage aux locaux d'un sublime but, mais Kevin De Bruyne a égalisé en seconde période.