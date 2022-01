Pour Evra, les "haineux" sont "jaloux" de Paul Pogba

De la jalousie. C’est par ce mot que Patrice Evra décrit les critiques qui s’abattent sur Paul Pogba depuis son retour à Manchester United. En pleine promotion pour son livre « I Love this game », l’ancien latéral gauche multiplie les interventions médiatiques et son franc parler donne toujours droit à des prises de position claires et nettes.

Dans le dossier Pogba, Evra prend donc la défense de son compatriote, qu’il considère ne pas être jugé correctement à cause de jalousie de la part de ceux qui ne veulent pas voir le milieu réussir.

"A chaque fois qu'il m'appelle, il me dit: 'Tonton c'est incroyable, quand je parle il y a ta voix qui résonne.' Mais Paul, c'est juste que moi je trouve qu'il y a beaucoup de jalousie. Quand il va faire une bonne prestation ou marquer un but, ils ont envie que Paul ne réussisse pas. Et ça, moi je n'aime pas cette injustice. Il peut toujours faire plus avec les qualités qu'il a, mais il y a beaucoup de haineux", a expliqué Evra dans un entretien accordé à Téléfoot.

Quel avenir pour Pogba en juin ?

Revenu à Manchester United en 2016 contre un chèque de 100 millions d’euros après avoir fait les beaux jours de la Juventus, Paul Pogba est loin de faire l’unanimité depuis son retour. Alternant le bon et le moins bon, le milieu français est désigné comme l’un des responsables du niveau mancunien depuis quelques saisons.

En fin de contrat en juin prochain, « La Pioche » n’a toujours pas prolongé et doit même faire face à une longue absence. Touché à une cuisse en novembre dernier, il a rechuté et ne sera pas sur pied avant un mois. De quoi lui laisser le temps de réfléchir à son futur, du côté de Turin ?

"Rêver ne coûte rien, il n'y a que les morts qui ne rêvent pas, a déclaré Raiola à plusieurs médias italiens au sujet d’un intérêt de la Juve l'été prochain. Je n'interdis à personne de rêver, moi aussi je fais souvent des rêves, vous savez. Après, il faut voir si ceux-ci deviennent réalité."