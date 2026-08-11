Le FC Barcelone refuse de prendre davantage de risques comme celui survenu hier avec Roony Bardghji, qui s'est blessé au genou droit lors de la séance d'entraînement.

L'ailier suédois, qui attend un diagnostic précis, était placé sur le marché des transferts et ne pourra désormais plus partir.

C'est pourquoi Marc Casadó et Héctor Fort ont effectué ce mardi un entraînement individuel, réalisant une partie du travail avec le groupe et une autre partie à l'écart.

Selon le quotidien espagnol « Marca », le milieu de terrain et le latéral ne se sont pas entraînés au même rythme que le reste du groupe, ne disputant qu'une seule partie à l'écart, celle où les contacts sont les plus fréquents.

Le journal a précisé que les joueurs ne sont ni sanctionnés ni blessés, mais que le club ne veut pas risquer une blessure qui compromettrait leur départ du Spotify Camp Nou ; il œuvre au contraire à les protéger.

L'intention du club catalan est de leur trouver un prêt ou un transfert dans les prochains jours, la direction ne souhaitant pas qu'ils se blessent comme cela est arrivé à Bardghji hier.

L'ailier suédois Roony passe des examens aujourd'hui afin de connaître l'étendue exacte de sa blessure, après avoir ressenti des douleurs au genou pendant les entraînements, ce qui empêchera son départ comme cela était prévu.

Tous les indices confirment que la blessure est grave et que Bardghji sera absent plusieurs mois en conséquence.

Les responsables et les entraîneurs du club catalan se sont mis d'accord au cours des dernières heures, afin d'éviter de nouveaux revers, pour que Casadó et Fort, qui ne font pas partie des plans de l'entraîneur Flick, ne disputent qu'une partie du travail collectif.

Cette démarche confirme de manière encore plus claire aux joueurs que le club catalan ne compte pas sur eux.

Il y a encore quelques heures, Fort nourrissait l'espoir de poursuivre sous le maillot du Barça malgré les offres qu'il avait reçues, mais il voit désormais clairement, tout comme Casadó, que s'il veut obtenir du temps de jeu, il devra le chercher en dehors du Spotify Camp Nou, sachant qu'il a joué la saison dernière en prêt sous les couleurs d'Elche.