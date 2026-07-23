Al-Hilal a essuyé un nouveau revers sur le marché des transferts estival, après que l'Anglais Harry Kane, attaquant du Bayern Munich, a tranché définitivement sur son avenir, mettant fin à la polémique entourant un possible transfert vers la Roshn Saudi League.

Al-Hilal était entré en négociations verbales avec le joueur et son agent au cours de la période écoulée, dans une tentative d'exploiter les discussions en cours entre Kane et la direction du Bayern Munich au sujet de la prolongation de son contrat, dans l'espoir de le convaincre de tenter une nouvelle aventure avec le « Zaïm ».





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Selon le journaliste britannique (Ben Jacobs), Harry Kane a pris sa décision définitive de rester dans les rangs du Bayern Munich, où il s'apprête à prolonger son contrat avec le géant bavarois, fermant ainsi la porte à Al-Hilal et à tous les clubs qui avaient manifesté leur intérêt pour s'attacher ses services.

Jacobs a précisé que le capitaine de l'équipe d'Angleterre ne songe pas non plus à revenir en Premier League, se concentrant entièrement sur la poursuite de son parcours avec le Bayern, désireux de remporter davantage de titres avec la formation allemande.

Cette décision représente un nouveau coup dur pour Al-Hilal, d'autant que Kane avait déjà refusé un transfert vers le club saoudien à deux reprises par le passé, malgré les offres financières colossales qu'il avait reçues.

L'attachement du Bayern Munich à l'attaquant anglais fait suite à une saison exceptionnelle, durant laquelle il a inscrit 36 buts en 31 matches, en plus de 5 passes décisives, contribuant directement au sacre de l'équipe en Bundesliga.