Pour écrire l'histoire : Dembélé tranche sur l'offre d'Al-Hilal

Al-Hilal a essuyé un nouveau revers sur le marché des transferts estival, après avoir échoué à convaincre le Français Ousmane Dembélé, la star du Paris Saint-Germain, de rejoindre la Roshn League durant le mercato en cours.

Selon le journaliste fiable Sacha Tavolieri, Dembélé a rejeté l'offre présentée par Al-Hilal et a informé les dirigeants du club saoudien de sa volonté de poursuivre l'aventure avec le Paris Saint-Germain et de ne pas envisager un départ durant la période actuelle.

Tavolieri a ajouté que la star française se concentre pour l'heure sur la prolongation de son contrat avec le champion de France, puisqu'il devrait signer un nouveau contrat avec le club parisien dans les prochaines semaines.

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Dembélé aspire à rester avec le géant parisien afin d'écrire davantage d'histoire et de remporter de nombreux titres individuels et collectifs.

Al-Hilal avait placé Dembélé en tête de ses priorités pour renforcer le poste d'ailier, à la demande de l'entraîneur italien Simone Inzaghi, qui cherche à ajouter un joueur de classe mondiale avant le coup d'envoi de la nouvelle saison.

Après l'échec du dossier Dembélé, Al-Hilal devrait poursuivre sa recherche d'options alternatives, en tête desquelles figure le Sénégalais Iliman Ndiaye, joueur d'Everton, aux côtés d'un certain nombre d'autres noms posés sur la table de la direction.

Al-Hilal poursuit son activité soutenue sur le marché des transferts, après avoir réussi à recruter le Néerlandais Crecencio Smarville, mais le dossier du renforcement de la ligne offensive reste ouvert, la direction tenant à conclure un nouveau transfert offensif avant la fermeture du mercato.