Pour diverses raisons, l’Ajax a dû renoncer à trois entraîneurs de renom

Selon Mike Verweij, spécialiste de l’Ajax au journal De Telegraaf, Jordi Cruijff a réussi à recruter Míchel, l’un de ses principaux objectifs. Le quotidien révèle par ailleurs que trois autres entraîneurs figuraient sur la short-list.

Selon Verweij, Cruijff visait encore plus haut cet été : « La short-list du directeur technique comprenait aussi Pep Guardiola, Peter Bosz et Arne Slot. »

« Ils se sont révélés inaccessibles pour diverses raisons », précise le journaliste. Mardi, il est devenu évident que l’Ajax se tournerait vers Míchel, qui dirigeait depuis plusieurs saisons le club espagnol de Gérone.

Selon Verweij, le technicien ibérique arrivera avec son propre staff, tandis que l’Ajax intégrera un assistant maison.

Le technicien espagnol succède à son compatriote Óscar García, lequel a mené l’Ajax jusqu’aux barrages de la Ligue Europa Conférence, qualifiant le club pour la phase de groupes de la compétition.

La saison passée, John Heitinga et Fred Grim ont également dirigé l’équipe à la Johan Cruijff Arena.

Précédemment, il a dirigé le Rayo Vallecano, finaliste de la Ligue Europa Conférence, ainsi que le SD Huesca. Michel était lié à Gérone depuis 2021, club qui évoluera en deuxième division espagnole la saison prochaine.