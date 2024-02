Pour Deco, Guardiola n'a rien fait de spécial

Deco a contredit l'idée selon laquelle Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, a révolutionné le FC Barcelone.

Deco s'en prend au règne de Pep Guardiola au Barça. Dans une interview accordée à La Vanguardia et reprise par Diario AS, l'actuel directeur sportif du Barça minimise le rôle joué par le coach ibérique lors de son passage.

"Quand il est arrivé à Barcelone, on a parlé d'une grande révolution, ce qui est un gros mensonge. Ronaldinho et moi sommes partis, mais il avait Xavi, Iniesta, Busquets a été promu, Yaya Touré, le meilleur joueur d'Afrique, Messi, bien sûr, Samuel Eto'o...".

"Un coach intelligent"

"Guardiola était intelligent, et quand il est arrivé, il a mis en place une discipline et sa qualité de manager, et il a construit la meilleure équipe que j'ai jamais vue dans ma vie. Et il était intelligent, il savait qu'il ne fallait pas perdre de temps avec d'autres choses".

L'article continue ci-dessous

C'est Deco qui sera chargé de nommer le prochain entraîneur du club catalan. Après que Xavi Hernandez a déclaré qu'il partirait à la fin de la saison, le dirigeant a maintenant la tâche de trouver quelqu'un qui peut fournir de bons résultats et de l'esthétique avec un budget réduit.